ФСБ опубликовала видео задержания жителя ХМАО, готовившего теракт на железной дороге

В ХМАО сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, подозреваемый в подготовке террористического акта на железной дороге. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ.
Как уточнили в спецслужбе, по данным следствия, мужчина действовал по указаниям одного из участников запрещенного в России украинского военизированного формирования. «Задержан житель ХМАО, который готовил теракт на железной дороге по заданию представителя украинского вооруженного формирования», — сообщает агентство.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске был задержан курьер, подозреваемый в пособничестве при подготовке теракта. По данным силовых структур, мужчина доставлял посылки, замаскированные под обычные вещи, на территорию Югры и пытался покинуть страну, но был задержан при пересечении границы. По версии следствия, он являлся пособником агентов украинских спецслужб.
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