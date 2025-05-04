04 мая 2025
03 мая 2025

ФСБ опубликовала видео задержания жителя ХМАО, готовившего теракт на железной дороге

ФСБ опубликовала видео задержания мужчины из ХМАО, готовившего теракт
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО сотрудники ФСБ задержали подготавливавшего теракт мужчину
В ХМАО сотрудники ФСБ задержали подготавливавшего теракт мужчину Фото:

В ХМАО сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, подозреваемый в подготовке террористического акта на железной дороге. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ.

Как уточнили в спецслужбе, по данным следствия, мужчина действовал по указаниям одного из участников запрещенного в России украинского военизированного формирования. «Задержан житель ХМАО, который готовил теракт на железной дороге по заданию представителя украинского вооруженного формирования», — сообщает агентство.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске был задержан курьер, подозреваемый в пособничестве при подготовке теракта. По данным силовых структур, мужчина доставлял посылки, замаскированные под обычные вещи, на территорию Югры и пытался покинуть страну, но был задержан при пересечении границы. По версии следствия, он являлся пособником агентов украинских спецслужб.

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В ХМАО сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, подозреваемый в подготовке террористического акта на железной дороге. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ. Как уточнили в спецслужбе, по данным следствия, мужчина действовал по указаниям одного из участников запрещенного в России украинского военизированного формирования. «Задержан житель ХМАО, который готовил теракт на железной дороге по заданию представителя украинского вооруженного формирования», — сообщает агентство. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске был задержан курьер, подозреваемый в пособничестве при подготовке теракта. По данным силовых структур, мужчина доставлял посылки, замаскированные под обычные вещи, на территорию Югры и пытался покинуть страну, но был задержан при пересечении границы. По версии следствия, он являлся пособником агентов украинских спецслужб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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