29 апреля 2025

Курьер подозреваемых, готовивших теракт в Ханты-Мансийске, пытался сбежать из России

Полиция ХМАО задержала курьера подозреваемых в подготовке теракта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали предполагаемого курьера, который привез в Югру компоненты для взрывчатки
Полицейские задержали предполагаемого курьера, который привез в Югру компоненты для взрывчатки Фото:

Курьера подозреваемых в подготовке теракта в Ханты-Мансийске задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД ХМАО в Центральной России совместно с коллегами из другого региона, когда тот пытался пересечь границу и покинуть страну. Силовики доставили пособника агентов украинских спецслужб обратно, на территорию Югры. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Курьер был задержан сотрудниками югорской полиции в другом регионе и доставлен в Югру. Он успел покинуть Урал и переехать в Центральную Россию. Подозреваемый не первый раз провозил на территорию Югры посылки, но они не вызывали подозрения, потому что были замаскированы под обычные вещи», — рассказал URA.RU источник из силовых структур.

По словам источника, курьер привозил посылки в один из городов Югры. А подозреваемые получали их и перевозили на территорию Ханты-Мансийска для последующей сборки. Злоумышленник был установлен и задержан во время попытки пересечения госграницы. По версии следствия, им является уроженец Молдавии.

URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО и УМВД региона. На момент публикации ответ не поступил.

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Курьера подозреваемых в подготовке теракта в Ханты-Мансийске задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД ХМАО в Центральной России совместно с коллегами из другого региона, когда тот пытался пересечь границу и покинуть страну. Силовики доставили пособника агентов украинских спецслужб обратно, на территорию Югры. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Курьер был задержан сотрудниками югорской полиции в другом регионе и доставлен в Югру. Он успел покинуть Урал и переехать в Центральную Россию. Подозреваемый не первый раз провозил на территорию Югры посылки, но они не вызывали подозрения, потому что были замаскированы под обычные вещи», — рассказал URA.RU источник из силовых структур. По словам источника, курьер привозил посылки в один из городов Югры. А подозреваемые получали их и перевозили на территорию Ханты-Мансийска для последующей сборки. Злоумышленник был установлен и задержан во время попытки пересечения госграницы. По версии следствия, им является уроженец Молдавии. URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО и УМВД региона. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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