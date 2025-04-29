Курьер подозреваемых, готовивших теракт в Ханты-Мансийске, пытался сбежать из России

Курьера подозреваемых в подготовке теракта в Ханты-Мансийске задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД ХМАО в Центральной России совместно с коллегами из другого региона, когда тот пытался пересечь границу и покинуть страну. Силовики доставили пособника агентов украинских спецслужб обратно, на территорию Югры. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Курьер был задержан сотрудниками югорской полиции в другом регионе и доставлен в Югру. Он успел покинуть Урал и переехать в Центральную Россию. Подозреваемый не первый раз провозил на территорию Югры посылки, но они не вызывали подозрения, потому что были замаскированы под обычные вещи», — рассказал URA.RU источник из силовых структур.
По словам источника, курьер привозил посылки в один из городов Югры. А подозреваемые получали их и перевозили на территорию Ханты-Мансийска для последующей сборки. Злоумышленник был установлен и задержан во время попытки пересечения госграницы. По версии следствия, им является уроженец Молдавии.
URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО и УМВД региона. На момент публикации ответ не поступил.
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