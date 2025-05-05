Общество Суд вновь наказал свердловскую художницу, работавшую с группой Pussy Riot В Екатеринбурге художницу Горшенину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ 05 мая 2025 в 17:20 Размер текста - 17 + Алиса Горшенина обвиняется в дискредитации ВС РФ Фото: соцсети Алисы Горшениной Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей», — сообщили в суде. Решение может быть обжаловано. Претензии силовиков к Горшениной появились 24 апреля. Тогда суд арестовал ее на десять суток. Художницу обвинили в демонстрации экстремистской символики в соцсетях. Три года назад Горшенину уже наказывали за дискредитацию российской армии. Суд назначил ей штраф в 35 тысяч рублей. Прошлой весной общественные активисты направили обращения в силовые структуры из-за запланированного мастер-класса Горшениной в Ельцин Центре. Поводом стало ее участие в создании клипа музыкальной группы Pussy Riot, в котором, по мнению заявителей, содержится насмешка над погибшими участниками военной операции на Украине. После предостережения прокуратуры мероприятие было отменено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей», — сообщили в суде. Решение может быть обжаловано. Претензии силовиков к Горшениной появились 24 апреля. Тогда суд арестовал ее на десять суток. Художницу обвинили в демонстрации экстремистской символики в соцсетях. Три года назад Горшенину уже наказывали за дискредитацию российской армии. Суд назначил ей штраф в 35 тысяч рублей. Прошлой весной общественные активисты направили обращения в силовые структуры из-за запланированного мастер-класса Горшениной в Ельцин Центре. Поводом стало ее участие в создании клипа музыкальной группы Pussy Riot, в котором, по мнению заявителей, содержится насмешка над погибшими участниками военной операции на Украине. После предостережения прокуратуры мероприятие было отменено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям