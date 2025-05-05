Суд вновь наказал свердловскую художницу, работавшую с группой Pussy Riot

Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей», — сообщили в суде. Решение может быть обжаловано.
Претензии силовиков к Горшениной появились 24 апреля. Тогда суд арестовал ее на десять суток. Художницу обвинили в демонстрации экстремистской символики в соцсетях.
Три года назад Горшенину уже наказывали за дискредитацию российской армии. Суд назначил ей штраф в 35 тысяч рублей. Прошлой весной общественные активисты направили обращения в силовые структуры из-за запланированного мастер-класса Горшениной в Ельцин Центре. Поводом стало ее участие в создании клипа музыкальной группы Pussy Riot, в котором, по мнению заявителей, содержится насмешка над погибшими участниками военной операции на Украине. После предостережения прокуратуры мероприятие было отменено.
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