Суд вновь наказал свердловскую художницу, работавшую с группой Pussy Riot

В Екатеринбурге художницу Горшенину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алиса Горшенина обвиняется в дискредитации ВС РФ
Алиса Горшенина обвиняется в дискредитации ВС РФ Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей», — сообщили в суде. Решение может быть обжаловано.

Претензии силовиков к Горшениной появились 24 апреля. Тогда суд арестовал ее на десять суток. Художницу обвинили в демонстрации экстремистской символики в соцсетях.

Три года назад Горшенину уже наказывали за дискредитацию российской армии. Суд назначил ей штраф в 35 тысяч рублей. Прошлой весной общественные активисты направили обращения в силовые структуры из-за запланированного мастер-класса Горшениной в Ельцин Центре. Поводом стало ее участие в создании клипа музыкальной группы Pussy Riot, в котором, по мнению заявителей, содержится насмешка над погибшими участниками военной операции на Украине. После предостережения прокуратуры мероприятие было отменено.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей», — сообщили в суде. Решение может быть обжаловано. Претензии силовиков к Горшениной появились 24 апреля. Тогда суд арестовал ее на десять суток. Художницу обвинили в демонстрации экстремистской символики в соцсетях. Три года назад Горшенину уже наказывали за дискредитацию российской армии. Суд назначил ей штраф в 35 тысяч рублей. Прошлой весной общественные активисты направили обращения в силовые структуры из-за запланированного мастер-класса Горшениной в Ельцин Центре. Поводом стало ее участие в создании клипа музыкальной группы Pussy Riot, в котором, по мнению заявителей, содержится насмешка над погибшими участниками военной операции на Украине. После предостережения прокуратуры мероприятие было отменено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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