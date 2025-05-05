Умер актер из сериала «Клан Сопрано»

Умер актер из «Клана Сопрано» и «Прослушки» Чарли Скейлас
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Актер прославился своими работами в криминальных сериалах
Актер прославился своими работами в криминальных сериалах Фото:

Американский актер Чарли Скелайс ушел из жизни в 84 года. Об этом сообщила его дочь Энн Мари Скелайс.

«Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии... скончался. Ему было 84 года», — передают слова дочери Hollywood Reporter. Актер умер в Фениксвилльском доме престарелых (Пенсильвания) после продолжительной болезни Альцгеймера.

Чарли Скелайс прославился ролью портового рабочего Томаса «Лошадиная морда» Пакузы во втором сезоне «Прослушки». Также актер запомнился зрителям как тренер Молинаро в культовом сериале «Клан Сопрано».

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Американский актер Чарли Скелайс ушел из жизни в 84 года. Об этом сообщила его дочь Энн Мари Скелайс. «Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии... скончался. Ему было 84 года», — передают слова дочери Hollywood Reporter. Актер умер в Фениксвилльском доме престарелых (Пенсильвания) после продолжительной болезни Альцгеймера. Чарли Скелайс прославился ролью портового рабочего Томаса «Лошадиная морда» Пакузы во втором сезоне «Прослушки». Также актер запомнился зрителям как тренер Молинаро в культовом сериале «Клан Сопрано».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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