Умер актер из сериала «Клан Сопрано»

Американский актер Чарли Скелайс ушел из жизни в 84 года. Об этом сообщила его дочь Энн Мари Скелайс.
«Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии... скончался. Ему было 84 года», — передают слова дочери Hollywood Reporter. Актер умер в Фениксвилльском доме престарелых (Пенсильвания) после продолжительной болезни Альцгеймера.
Чарли Скелайс прославился ролью портового рабочего Томаса «Лошадиная морда» Пакузы во втором сезоне «Прослушки». Также актер запомнился зрителям как тренер Молинаро в культовом сериале «Клан Сопрано».
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