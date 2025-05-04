04 мая 2025
03 мая 2025

В аэропорту Надыма сообщили, как долго продлятся ограничения полетов

Ограничения полетов в Надыме продлятся до 13:00 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения полетов в Надыме снимут к 13:00 часам
Ограничения полетов в Надыме снимут к 13:00 часам Фото:

Временные ограничения вылетов и посадок воздушного транспорта в аэропорту Надыма (ЯНАО) продлятся ориентировочно до 13:00 часов. Об этом сообщили в воздушной гавани. 

По данным аэропорта Надыма, временные ограничения полетов продлятся до 13:00 5 мая 2025 года. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает источник, ссылаясь на данные Росавиации. 

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым. Экипажи ВС. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 

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Временные ограничения вылетов и посадок воздушного транспорта в аэропорту Надыма (ЯНАО) продлятся ориентировочно до 13:00 часов. Об этом сообщили в воздушной гавани.  По данным аэропорта Надыма, временные ограничения полетов продлятся до 13:00 5 мая 2025 года. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает источник, ссылаясь на данные Росавиации.  Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым. Экипажи ВС. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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