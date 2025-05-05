В аэропорту Надыма ввели план «Ковер»

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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет. Об этом сообщила Росавиация.
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