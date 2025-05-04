04 мая 2025

Свердловчанин шесть лет насиловал внучку и избежал тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , арест, суд, мера пресечения, наручники, судебное заседание, ограничение свободы, конвой в зале суда, конвой в суде
Обвиняемого отправили в психиатрическую больницу Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) освободили от уголовной ответственности Игоря Д., который обвинялся в сексуальном насилии над внучкой (п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Красногорском райсуде.

«По отношению к мужчине применены меры принудительного медицинского лечения в психиатрической больнице», — сказали в инстанции. Игоря признали невменяемым.

Его задержали прошлым летом. По версии следствия, он на протяжении шести лет домогался девочки. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, из-за этого подробности уголовного дела неизвестны.

Сам Игорь более 20 лет работал на заводе. Начинал с укладчика-упаковщика, потом стал оператором по линии обработки цветных металлов. Его коллеги говорили URA.RU, что Игорь якобы неоднократно попадался на краже с предприятия.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) освободили от уголовной ответственности Игоря Д., который обвинялся в сексуальном насилии над внучкой (п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Красногорском райсуде. «По отношению к мужчине применены меры принудительного медицинского лечения в психиатрической больнице», — сказали в инстанции. Игоря признали невменяемым. Его задержали прошлым летом. По версии следствия, он на протяжении шести лет домогался девочки. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, из-за этого подробности уголовного дела неизвестны. Сам Игорь более 20 лет работал на заводе. Начинал с укладчика-упаковщика, потом стал оператором по линии обработки цветных металлов. Его коллеги говорили URA.RU, что Игорь якобы неоднократно попадался на краже с предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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