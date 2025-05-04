Свердловчанин шесть лет насиловал внучку и избежал тюрьмы

В Каменске-Уральском (Свердловская область) освободили от уголовной ответственности Игоря Д., который обвинялся в сексуальном насилии над внучкой (п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Красногорском райсуде.
«По отношению к мужчине применены меры принудительного медицинского лечения в психиатрической больнице», — сказали в инстанции. Игоря признали невменяемым.
Его задержали прошлым летом. По версии следствия, он на протяжении шести лет домогался девочки. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, из-за этого подробности уголовного дела неизвестны.
Сам Игорь более 20 лет работал на заводе. Начинал с укладчика-упаковщика, потом стал оператором по линии обработки цветных металлов. Его коллеги говорили URA.RU, что Игорь якобы неоднократно попадался на краже с предприятия.
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