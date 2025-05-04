04 мая 2025
03 мая 2025

В ХМАО резко вырос спрос на услуги садовников

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО в преддверии сезона особым спросом пользуются садовники
В ХМАО в преддверии сезона особым спросом пользуются садовники Фото:

В Югре в преддверии дачного сезона спрос на услуги садовников подскочил на 15%. Наиболее востребованная услуга среди жителей региона — покос травы, сообщили URA.RU аналитики «Авито».

«Спрос на услуги садовников вырос на 15% по сравнению с апрелем прошлого года», — следует из исследования специалистов сервиса. Самая популярная «дачная» услуга — покос травы, интерес к ней увеличился в пять раз по сравнению с минувшей весной.

Также югорчане активно ищут помощников для удаление сорняков и обработки растений — спрос на них увеличился в три раза. Втрое вырос спрос и на посадку лиственных деревьев.

На фоне возросшего спроса активнее стали и сами специалисты: количество объявлений помощников по даче увеличилось на 16%. Больше всего предложений связано с удалением сорняков — их стало в пять раз больше.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в преддверии дачного сезона растет спрос на услуги помощников по хозяйству. Стоимость часа работ начинается в среднем от 350 рублей

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В Югре в преддверии дачного сезона спрос на услуги садовников подскочил на 15%. Наиболее востребованная услуга среди жителей региона — покос травы, сообщили URA.RU аналитики «Авито». «Спрос на услуги садовников вырос на 15% по сравнению с апрелем прошлого года», — следует из исследования специалистов сервиса. Самая популярная «дачная» услуга — покос травы, интерес к ней увеличился в пять раз по сравнению с минувшей весной. Также югорчане активно ищут помощников для удаление сорняков и обработки растений — спрос на них увеличился в три раза. Втрое вырос спрос и на посадку лиственных деревьев. На фоне возросшего спроса активнее стали и сами специалисты: количество объявлений помощников по даче увеличилось на 16%. Больше всего предложений связано с удалением сорняков — их стало в пять раз больше. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в преддверии дачного сезона растет спрос на услуги помощников по хозяйству. Стоимость часа работ начинается в среднем от 350 рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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