В ХМАО резко вырос спрос на услуги садовников

В Югре в преддверии дачного сезона спрос на услуги садовников подскочил на 15%. Наиболее востребованная услуга среди жителей региона — покос травы, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«Спрос на услуги садовников вырос на 15% по сравнению с апрелем прошлого года», — следует из исследования специалистов сервиса. Самая популярная «дачная» услуга — покос травы, интерес к ней увеличился в пять раз по сравнению с минувшей весной.
Также югорчане активно ищут помощников для удаление сорняков и обработки растений — спрос на них увеличился в три раза. Втрое вырос спрос и на посадку лиственных деревьев.
На фоне возросшего спроса активнее стали и сами специалисты: количество объявлений помощников по даче увеличилось на 16%. Больше всего предложений связано с удалением сорняков — их стало в пять раз больше.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в преддверии дачного сезона растет спрос на услуги помощников по хозяйству. Стоимость часа работ начинается в среднем от 350 рублей.
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