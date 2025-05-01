В ХМАО растет популярность услуги «мужа на час» для дачи

В Югре в преддверии дачного сезона растет спрос на услуги помощников по хозяйству. Стоимость часа работ начинается в среднем от 350 рублей, выяснило URA.RU.
«Помощники на дачу. Любые работы на ваших участках подсобными работниками — копаем, разносим землю, песок, убираем территорию, вывозим мусор», — следует из информации на сайте бесплатных объявлений. Подобных предложений в регионе десятки, в основном начальная цена на разные работы, не требующие специальных навыков, начинается от 350 рублей за час.
В большинстве своем «муж на час» на дачу выезжает только на целую смену, обычно с 9.00 до 18.00 часов. Цена на этот отрезок времени по региону примерно 3500 рублей. При этом если работник управится раньше, сумма не поменяется. В целом итоговая стоимость зависит от многих факторов.
«Конечно, когда становится тепло и сухо, дачные рабочие становятся востребованней, в зависимости от загруженности можем поднять цену, иногда за срочность и в два раза», — рассказал агентству один из бригадиров команды помощников по имени Ринат. Также при заказе таких услуг следует учитывать и дополнительные расходы. Например, после уборки участка может потребоваться вывоз мусора. Стоимость зависит от удаленности участка. В Нижневартовске, к примеру, из поселка Дивный машина обойдется в 4,5 тысячи, а если дача находится в районе ГПЗ — уже 6 тысяч рублей.
Собеседник агентства рекомендует также учитывать, кем является «муж на час», физическим лицом, работает с агентством-посредником, оформлен как самозанятый — от этого тоже зависит цена. В первом случае стоимость услуг может быть ниже, но и спросить в случае чего будет не с кого. Также, договариваясь с работником, важно заранее обговаривать наличие всех необходимых инструментов, которые пригодятся для приведения дачи в порядок. Нередко в арсенале помощника только лопата и топор.
При необходимости можно привлечь и более квалифицированных людей, которые смогут не только вспахать огород, но и починить крышу, постелить полы в доме или поправить забор. Такие работы считают исходя из объема задач, степени сложности, но не менее 1 тысячи за час.
Ранее URA.RU рассказывало, как обустроить небольшую дачу для души и отдыха в ХМАО. На необходимые удобства и комфорт достаточно будет потратить 300 тысяч рублей.
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