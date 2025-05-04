04 мая 2025

На набережной Кургана продают землю под паркинг

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане продают землю под парковку на набережной
В Кургане продают землю под парковку на набережной Фото:

В Кургане продают земельный участок под паркинг на набережной реки Тобол. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. 

«На набережной продают небольшой участок под паркинг. Он находится возле платной автостоянки», — сообщил источник.

Согласно данным инвестиционного предложения, земельный участок имеет площадь в 110 квадратных метров. Территорию под паркинг по улице Климова также готовы предоставить в аренду. При этом стоимость участка не озвучивается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируют построить двухуровневый возле высотки в микрорайоне Шевелевка. Инсайдеры агентства сообщали, что он может появиться после окончания работ по берегоукреплению реки Тобол. 

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В Кургане продают земельный участок под паркинг на набережной реки Тобол. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.  «На набережной продают небольшой участок под паркинг. Он находится возле платной автостоянки», — сообщил источник. Согласно данным инвестиционного предложения, земельный участок имеет площадь в 110 квадратных метров. Территорию под паркинг по улице Климова также готовы предоставить в аренду. При этом стоимость участка не озвучивается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируют построить двухуровневый возле высотки в микрорайоне Шевелевка. Инсайдеры агентства сообщали, что он может появиться после окончания работ по берегоукреплению реки Тобол. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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