Прокуратура ХМАО разбирается в ЧП с ребенком, упавшим с пятого этажа

В Нижневартовске (ХМАО) прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с четырехлетним мальчиком, который выпал из окна пятого этажа. Ведомство проверит, как родители исполняли свои обязанности по воспитанию ребенка.
«Прокуратура г. Нижневартовска проводит проверку по факту падения четырехлетнего мальчика из окна пятого этажа жилого дома. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка», — указано в публикации на сайте окружной прокуратуры. Результаты проверки, которую проводят следователи, тоже находятся под контролем прокуратуры.
Трагедия произошла 4 мая. По предварительным данным, мальчик облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна. Ребенок получил травмы. Сейчас он находится в больнице, ему оказывают помощь.
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