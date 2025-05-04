В ХМАО четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Нижневартовске (ХМАО) из окна пятого этажа выпал четырехлетний ребенок. Малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал вниз, сообщили URA.RU в окружном следственном комитете.
«Поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии пациента 2021 года рождения, который упал из окна пятого этажа. По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник, где стал опираться на москитную сетку, вместе с которой выпал из окна», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ребенка срочно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа. Пострадавшая выжила.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!