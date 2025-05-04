04 мая 2025
03 мая 2025

В ХМАО четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске ребенок выпал с пятого этажа
В Нижневартовске ребенок выпал с пятого этажа Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) из окна пятого этажа выпал четырехлетний ребенок. Малыш  забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал вниз, сообщили URA.RU в окружном следственном комитете.

«Поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии пациента 2021 года рождения, который упал из окна пятого этажа. По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник, где стал опираться на москитную сетку, вместе с которой выпал из окна», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ребенка срочно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа. Пострадавшая выжила.

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В Нижневартовске (ХМАО) из окна пятого этажа выпал четырехлетний ребенок. Малыш  забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал вниз, сообщили URA.RU в окружном следственном комитете. «Поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии пациента 2021 года рождения, который упал из окна пятого этажа. По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник, где стал опираться на москитную сетку, вместе с которой выпал из окна», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ребенка срочно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа. Пострадавшая выжила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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