В Румынии первый тур президентских выборов выиграл националист Джордже Симион

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Явка на выборах 4 мая составила 53,21%
Явка на выборах 4 мая составила 53,21% Фото:

Кандидат-националист Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,96% голосов после подсчета всех бюллетеней. Об этом стало известно из данных Постоянной избирательной администрации.

"Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,96% голосов после подсчета 100% бюллетеней", — говорится на сайте избирательной администрации. На втором месте оказался независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%.

Симион также выиграл среди румын за границей, получив 69,99% голосов. Явка на выборах составила 53,21%. Второй тур состоится 18 мая, где будут соревноваться Симион и Дан. Эти выборы являются повторными после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат-националист Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,96% голосов после подсчета всех бюллетеней. Об этом стало известно из данных Постоянной избирательной администрации. "Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,96% голосов после подсчета 100% бюллетеней", — говорится на сайте избирательной администрации. На втором месте оказался независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%. Симион также выиграл среди румын за границей, получив 69,99% голосов. Явка на выборах составила 53,21%. Второй тур состоится 18 мая, где будут соревноваться Симион и Дан. Эти выборы являются повторными после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...