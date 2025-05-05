В Румынии первый тур президентских выборов выиграл националист Джордже Симион

Кандидат-националист Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,96% голосов после подсчета всех бюллетеней. Об этом стало известно из данных Постоянной избирательной администрации.
"Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,96% голосов после подсчета 100% бюллетеней", — говорится на сайте избирательной администрации. На втором месте оказался независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%.
Симион также выиграл среди румын за границей, получив 69,99% голосов. Явка на выборах составила 53,21%. Второй тур состоится 18 мая, где будут соревноваться Симион и Дан. Эти выборы являются повторными после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством.
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