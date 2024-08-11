Житель ХМАО получил срок за убийство матери бейсбольной битой

Житель Сургутского района ХМАО получил 12 лет заключения в колонии строгого режима за убийство матери бейсбольной битой. Во время ссоры с родственницей он был пьян, употреблял наркотические средства.
«Приговором Сургутского районного суда ХМАО гражданин был осуждён за убийство матери, то есть умышленное причинение смерти, к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе ссоры нанёс не менее 15 ударов бейсбольной битой и руками по туловищу и конечностям потерпевшей, не менее 12 ударов руками по голове и не менее шести ударов руками в область грудной клетки», — сообщила группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».
Подсудимый добровольно пришел с повинной и сотрудничал со следствием без внешнего воздействия от правоохранительных органов. Он пытался оспорить приговор суда, но апелляционная инстанция суда ХМАО оставила первоначальный вердикт без изменения.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургутского района пойдет под суд за то, что забил до смерти мать бейсбольной битой. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в своем доме в с. п. Солнечный.
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