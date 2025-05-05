В Челябинской области начали сажать картофель

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Под высадку картофеля и овощей предназначено семь тысяч гектаров
Под высадку картофеля и овощей предназначено семь тысяч гектаров Фото:

В Челябинской области начали высадку яровых культур, овощей на открытом грунте и картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

«Яровыми культурами засеяли первые 100 тысяч гектаров из 1,7 млн гектаров планируемого сева. Весной планируется посеять 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, 288 тысяч га масличных культур, семь тысяч гектаров открытого грунта овощей и картофеля», — сообщили в пресс-службе министерства. Оставшиеся площади займут кормовые культуры.

На поддержку возделывания овощей и картофеля выделено 69 миллионов рублей. Как добавили в минсельхозе, вопреки весенней непогоде, на полях площадью 1,3 млн гектаров проведено закрытие влаги. Полностью эта работа выполнена в Агаповском, Еткульском, Карталинском, Кунашакском, Троицком, Увельском и Чесменском округах. В двадцати районах начали сев яровых зерновых культур, в четырнадцати — масличных.

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В Челябинской области начали высадку яровых культур, овощей на открытом грунте и картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. «Яровыми культурами засеяли первые 100 тысяч гектаров из 1,7 млн гектаров планируемого сева. Весной планируется посеять 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, 288 тысяч га масличных культур, семь тысяч гектаров открытого грунта овощей и картофеля», — сообщили в пресс-службе министерства. Оставшиеся площади займут кормовые культуры. На поддержку возделывания овощей и картофеля выделено 69 миллионов рублей. Как добавили в минсельхозе, вопреки весенней непогоде, на полях площадью 1,3 млн гектаров проведено закрытие влаги. Полностью эта работа выполнена в Агаповском, Еткульском, Карталинском, Кунашакском, Троицком, Увельском и Чесменском округах. В двадцати районах начали сев яровых зерновых культур, в четырнадцати — масличных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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