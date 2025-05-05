В Челябинской области начали сажать картофель

В Челябинской области начали высадку яровых культур, овощей на открытом грунте и картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
«Яровыми культурами засеяли первые 100 тысяч гектаров из 1,7 млн гектаров планируемого сева. Весной планируется посеять 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, 288 тысяч га масличных культур, семь тысяч гектаров открытого грунта овощей и картофеля», — сообщили в пресс-службе министерства. Оставшиеся площади займут кормовые культуры.
На поддержку возделывания овощей и картофеля выделено 69 миллионов рублей. Как добавили в минсельхозе, вопреки весенней непогоде, на полях площадью 1,3 млн гектаров проведено закрытие влаги. Полностью эта работа выполнена в Агаповском, Еткульском, Карталинском, Кунашакском, Троицком, Увельском и Чесменском округах. В двадцати районах начали сев яровых зерновых культур, в четырнадцати — масличных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!