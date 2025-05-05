Опубликовано видео боевой подготовки военных КНДР на российских полигонах

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Подобная подготовка обязательна для всех военнослужащих КНДР
Подобная подготовка обязательна для всех военнослужащих КНДР Фото:
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Появились уникальные кадры боевой подготовки военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), проходящих занятия на российских полигонах. Видео было опубликовано в telegram-канале «Северный ветер».

«Продолжаем знакомить аудиторию с мероприятиями боевой подготовки военнослужащих из КНДР и демонстрируем кадры занятий рукопашного боя по обезвреживанию противника с холодным оружием», — сообщает telegram-канал «Северный ветер». Северокорейские военные известны своей строгой дисциплиной и высоким уровнем физической подготовки. Одним из ключевых элементов их обучения является рукопашный бой, в том числе с применением холодного оружия. Как отмечают специалисты, подобная подготовка обязательна для всех военнослужащих КНДР, независимо от рода войск.

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Появились уникальные кадры боевой подготовки военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), проходящих занятия на российских полигонах. Видео было опубликовано в telegram-канале «Северный ветер». «Продолжаем знакомить аудиторию с мероприятиями боевой подготовки военнослужащих из КНДР и демонстрируем кадры занятий рукопашного боя по обезвреживанию противника с холодным оружием», — сообщает telegram-канал «Северный ветер». Северокорейские военные известны своей строгой дисциплиной и высоким уровнем физической подготовки. Одним из ключевых элементов их обучения является рукопашный бой, в том числе с применением холодного оружия. Как отмечают специалисты, подобная подготовка обязательна для всех военнослужащих КНДР, независимо от рода войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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