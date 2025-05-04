04 мая 2025

В Перми на заброшенном заводе найден труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины было найдено 3 мая
Тело мужчины было найдено 3 мая Фото:

В Перми на химическом заводе, который уже не работает обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Тело мертвого мужчины было обнаружено заброшенного предприятия 3 мая», — сообщили местные жители. Известно, что это бывший химический завод в микрорайоне Кислотные дачи.

На фото, которое местные жители прикрепили к сообщению, видно, что мужчина прилично одет, на нем резиновые сапоги. Вероятно, он куда-то шел, но ему стало плохо. В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что 3 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе Перми обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка, личность устанавливается.

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В Перми на химическом заводе, который уже не работает обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь». «Тело мертвого мужчины было обнаружено заброшенного предприятия 3 мая», — сообщили местные жители. Известно, что это бывший химический завод в микрорайоне Кислотные дачи. На фото, которое местные жители прикрепили к сообщению, видно, что мужчина прилично одет, на нем резиновые сапоги. Вероятно, он куда-то шел, но ему стало плохо. В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что 3 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе Перми обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка, личность устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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