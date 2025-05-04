В Перми на заброшенном заводе найден труп человека

В Перми на химическом заводе, который уже не работает обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Тело мертвого мужчины было обнаружено заброшенного предприятия 3 мая», — сообщили местные жители. Известно, что это бывший химический завод в микрорайоне Кислотные дачи.
На фото, которое местные жители прикрепили к сообщению, видно, что мужчина прилично одет, на нем резиновые сапоги. Вероятно, он куда-то шел, но ему стало плохо. В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что 3 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе Перми обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка, личность устанавливается.
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