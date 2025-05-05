Глав округов со всей Курганской области собрали в Далматово на специальном мастер-классе по уборке территорий. Чиновникам таким образом хотят показать пример эффективной работы, чтобы они могли привести дворы и улицы своих муниципалитетов в порядок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.
«Далматово демонстрирует более эффективную работу по уборке дворов, территорий и в целом благоустройства. По этой причине было принято решение их опыт передать другим главам», — говорят URA.RU источники. Они уточняют, что в Далматовском округе идеально налажена обратная связь в населением. Почти в каждом селе созданы чаты для того, чтобы делиться информацией и проблемами. В чате состоят чиновники, которые анализируют проблемы и пути их решения. Подобное взаимодействие ускоряет решение важных вопросов.
Корреспондент URA.RU направила запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Уборка территорий действительно проблема во многих муниципалитетах. Например, в Шадринске ранее побывала правительственная комиссия, которая выявила ряд недочетов в благоустройстве города. Среди них — ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, уборка мусора и другие. До этого этот вопрос также поднимался и дошел до губернатора. В конце концов, мэр Шадринска Антон Мокан все же навел порядок в городе, а чиновники, которые не справились с задачами, оставили свои рабочие места.
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