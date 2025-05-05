В центре Челябинска 7 мая перекроют движение для репетиции парада. Карта

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Движение будет перекрыто с 12:00 до 18:00
Движение будет перекрыто с 12:00 до 18:00 Фото:

В центре Челябинска для репетиции парада будет перекрыто движение 7 мая с 12:00 до 18:00. Картой закрытых участков поделились в администрации города.

«7 мая в 15:00 на площади Революции пройдет генеральная репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона с прохождением военной техники. Для обеспечения безопасности в центре города с 12:00 до 18:00 будет полностью закрыто движение транспорта», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе горадминистрации предупредили, что на это время будет изменено движение общественного транспорта. Изменения будут сообщены в ближайшее время.

Движение в центре будет полностью перекрыто
Движение в центре будет полностью перекрыто
Фото:

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В центре Челябинска для репетиции парада будет перекрыто движение 7 мая с 12:00 до 18:00. Картой закрытых участков поделились в администрации города. «7 мая в 15:00 на площади Революции пройдет генеральная репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона с прохождением военной техники. Для обеспечения безопасности в центре города с 12:00 до 18:00 будет полностью закрыто движение транспорта», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе горадминистрации предупредили, что на это время будет изменено движение общественного транспорта. Изменения будут сообщены в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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