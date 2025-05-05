В центре Челябинска для репетиции парада будет перекрыто движение 7 мая с 12:00 до 18:00. Картой закрытых участков поделились в администрации города.
«7 мая в 15:00 на площади Революции пройдет генеральная репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона с прохождением военной техники. Для обеспечения безопасности в центре города с 12:00 до 18:00 будет полностью закрыто движение транспорта», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе горадминистрации предупредили, что на это время будет изменено движение общественного транспорта. Изменения будут сообщены в ближайшее время.
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