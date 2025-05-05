В Тюмени во второй раз сорвалась крупная госзакупка

В Тюменской области не нашли подрядчика для строительства очистных сооружений
© Служба новостей «URA.RU»
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Закупка стоимостью больше миллиарда рублей касается систем очистки сточных вод
Закупка стоимостью больше миллиарда рублей касается систем очистки сточных вод Фото:

В Тюменской области не смогли подписать контракт с компанией, которая победила в закупке по строительству водоочистных сооружений в Юргинском районе. Информация об этом есть в распоряжении URA.RU.

«Заказчик — дирекция коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области. Объект закупки — строительство КОС в Юргинском районе. Результат согласования возможности заключения контракта с единственным участником закупки: в согласовании отказано», — гласит документ, который есть в редакции агентства.

Отмечается, что согласование не проведено, хотя заявка от единственного участника признана отвечающей требованиям. В настоящий момент закупка вновь размещена на единой государственной площадке. Ее стоимость с 1,16 снижена до 1,14 миллиардов рублей.

Первая попытка провести закупку завершилась провалом из-за жалобы, которую подал участник торгов. «Тюмень Водоканал» пожаловался в ФАС на неправомерные требования комиссии. После проведенной камеральной проверки в закупке был выявлен ряд критичных нарушений.

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В Тюменской области не смогли подписать контракт с компанией, которая победила в закупке по строительству водоочистных сооружений в Юргинском районе. Информация об этом есть в распоряжении URA.RU. «Заказчик — дирекция коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области. Объект закупки — строительство КОС в Юргинском районе. Результат согласования возможности заключения контракта с единственным участником закупки: в согласовании отказано», — гласит документ, который есть в редакции агентства. Отмечается, что согласование не проведено, хотя заявка от единственного участника признана отвечающей требованиям. В настоящий момент закупка вновь размещена на единой государственной площадке. Ее стоимость с 1,16 снижена до 1,14 миллиардов рублей. Первая попытка провести закупку завершилась провалом из-за жалобы, которую подал участник торгов. «Тюмень Водоканал» пожаловался в ФАС на неправомерные требования комиссии. После проведенной камеральной проверки в закупке был выявлен ряд критичных нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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