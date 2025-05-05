В Тюмени во второй раз сорвалась крупная госзакупка

В Тюменской области не смогли подписать контракт с компанией, которая победила в закупке по строительству водоочистных сооружений в Юргинском районе. Информация об этом есть в распоряжении URA.RU.
«Заказчик — дирекция коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области. Объект закупки — строительство КОС в Юргинском районе. Результат согласования возможности заключения контракта с единственным участником закупки: в согласовании отказано», — гласит документ, который есть в редакции агентства.
Отмечается, что согласование не проведено, хотя заявка от единственного участника признана отвечающей требованиям. В настоящий момент закупка вновь размещена на единой государственной площадке. Ее стоимость с 1,16 снижена до 1,14 миллиардов рублей.
Первая попытка провести закупку завершилась провалом из-за жалобы, которую подал участник торгов. «Тюмень Водоканал» пожаловался в ФАС на неправомерные требования комиссии. После проведенной камеральной проверки в закупке был выявлен ряд критичных нарушений.
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