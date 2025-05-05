В Екатеринбурге заметили двухэтажный поезд, билет на который стоит десятки тысяч. Фото

Между Екатеринбургом и Самарой начал курсировать двухэтажный поезд
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Поезд идет в Екатеринбург из Самары через Уфу (архивное фото)
Поезд идет в Екатеринбург из Самары через Уфу (архивное фото) Фото:

На вокзале Екатеринбурга заметили двухэтажный поезд №935/936, идущий из Самары через Уфу. Состав, место в котором стоит от 20 тысяч рублей, участвует в межрегиональном железнодорожном круизе под названием «Яркие выходные на Урале», рассказали в пресс-службе РЖД.

«В состав туристического двухэтажного поезда включены комфортабельные СВ и купейные вагоны последних лет постройки», — пояснили в компании. Стоимость тура из Самары для ребенка стоит от 20 тысяч рублей, а для взрослого — от 26 тысяч рублей.

На таких поездах в начале мая из Самары в Екатеринбург привозят школьников на городские экскурсии. Поездка занимает порядка трех дней.

Фото:
Фото: telegram-канал «Екатранс»

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На вокзале Екатеринбурга заметили двухэтажный поезд №935/936, идущий из Самары через Уфу. Состав, место в котором стоит от 20 тысяч рублей, участвует в межрегиональном железнодорожном круизе под названием «Яркие выходные на Урале», рассказали в пресс-службе РЖД. «В состав туристического двухэтажного поезда включены комфортабельные СВ и купейные вагоны последних лет постройки», — пояснили в компании. Стоимость тура из Самары для ребенка стоит от 20 тысяч рублей, а для взрослого — от 26 тысяч рублей. На таких поездах в начале мая из Самары в Екатеринбург привозят школьников на городские экскурсии. Поездка занимает порядка трех дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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