На вокзале Екатеринбурга заметили двухэтажный поезд №935/936, идущий из Самары через Уфу. Состав, место в котором стоит от 20 тысяч рублей, участвует в межрегиональном железнодорожном круизе под названием «Яркие выходные на Урале», рассказали в пресс-службе РЖД.
«В состав туристического двухэтажного поезда включены комфортабельные СВ и купейные вагоны последних лет постройки», — пояснили в компании. Стоимость тура из Самары для ребенка стоит от 20 тысяч рублей, а для взрослого — от 26 тысяч рублей.
На таких поездах в начале мая из Самары в Екатеринбург привозят школьников на городские экскурсии. Поездка занимает порядка трех дней.
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