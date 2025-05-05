Челябинский золотодобывающий холдинг получил прибыль вместо убытка

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«ЮГК» в первом квартале продолжил работать с прибылью
«ЮГК» в первом квартале продолжил работать с прибылью Фото:

«Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») в Челябинской области в первом квартале получила прибыль вместо убытка, зафиксированного за тот же период в 2024 году. Как следует из отчетности, чистая прибыль холдинга составила 42,6 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31 марта 2025 года. Чистая прибыль (убыток): в 2024 году — минус 859 млн рублей, в 2025 году — плюс 42,6 млн рублей», — отмечено в отчетности. 

Существенную долю выручки составила выручка от продажи золота (4,145 млрд рублей) и серебра (33 млн рублей). От прочей реализации поступил миллиард. Показатель выручки несколько снизился. Сокращение до 5,4 млрд рублей (с 6,8 млрд рублей) произошло за счет восстановления деятельности карьеров в соответствии с рекомендациями со стороны регулятора.

В документе сказано, что в марте группа завершила размещение биржевых облигаций. Их размер составил 200 млн долларов. Ценные бумаги будут находиться в обороте два года. Купонный доход по ним холдинг выплатит в размере 10,6%.

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«Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») в Челябинской области в первом квартале получила прибыль вместо убытка, зафиксированного за тот же период в 2024 году. Как следует из отчетности, чистая прибыль холдинга составила 42,6 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31 марта 2025 года. Чистая прибыль (убыток): в 2024 году — минус 859 млн рублей, в 2025 году — плюс 42,6 млн рублей», — отмечено в отчетности.  Существенную долю выручки составила выручка от продажи золота (4,145 млрд рублей) и серебра (33 млн рублей). От прочей реализации поступил миллиард. Показатель выручки несколько снизился. Сокращение до 5,4 млрд рублей (с 6,8 млрд рублей) произошло за счет восстановления деятельности карьеров в соответствии с рекомендациями со стороны регулятора. В документе сказано, что в марте группа завершила размещение биржевых облигаций. Их размер составил 200 млн долларов. Ценные бумаги будут находиться в обороте два года. Купонный доход по ним холдинг выплатит в размере 10,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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