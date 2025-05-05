СК Дагестана возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников ГИБДД

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Против напавших на полицейских в Махачкале возбудили уголовное дело по трем статьям
Против напавших на полицейских в Махачкале возбудили уголовное дело по трем статьям Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

В Дагестане возбуждено уголовное дело после перестрелки в Махачкале, в результате которой погибли, по некоторым данным, от одного до трех сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

«В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа», — говорится в telegram-канале ведомства. Как сообщили в региональном СУ СКР, дело возбуждено по трем статьям — 317, 166 и 222 УК РФ (о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угоне без цели хищения и незаконном обороте оружия).

На место совершения преступления выехали следователи и руководство следственного управления. В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, а также собираются необходимые доказательства для дальнейшего расследования уголовного дела.

Сегодня, 5 мая, на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, в результате чего, по данным МВД Дагестана, погибли трое полицейских. Один из нападавших был ликвидирован, остальные скрылись на служебной машине, в городе был объявлен план «Перехват». Информация о числе пострадавших уточняется, правоохранительные органы продолжают расследование.

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В Дагестане возбуждено уголовное дело после перестрелки в Махачкале, в результате которой погибли, по некоторым данным, от одного до трех сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан. «В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа», — говорится в telegram-канале ведомства. Как сообщили в региональном СУ СКР, дело возбуждено по трем статьям — 317, 166 и 222 УК РФ (о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угоне без цели хищения и незаконном обороте оружия). На место совершения преступления выехали следователи и руководство следственного управления. В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, а также собираются необходимые доказательства для дальнейшего расследования уголовного дела. Сегодня, 5 мая, на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, в результате чего, по данным МВД Дагестана, погибли трое полицейских. Один из нападавших был ликвидирован, остальные скрылись на служебной машине, в городе был объявлен план «Перехват». Информация о числе пострадавших уточняется, правоохранительные органы продолжают расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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