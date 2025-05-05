В Тюменской области похоронили оператора БПЛА, который погиб на СВО

В Тюменской области в Ишимском районе простились с ефрейтором Иваном Лыжиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.
«5 мая Ишимский район простился с Лыжиным Иваном Леонидовичем, ефрейтором, оператором расчета (беспилотных летательных аппаратов кратерного типа) взвода (беспилотных летательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона. Он погиб в ходе специальной военной операции 17 апреля», — говорится в сообщении администрации.
Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области Евгений Пупов в свой день рождения погиб в зоне проведения спецоперации РФ. Его похороны прошли 24 марта.
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