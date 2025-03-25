Тюменец погиб на СВО в свой день рождения

Похороны прошли 24 марта
Житель Тюменской области Евгений Пупов в свой день рождения погиб в зоне проведения спецоперации РФ. Его похороны прошли 24 марта. Об этом сообщили в администрации Сладковского сельского поселения.
«Исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции 10 марта 2025 года героически погиб Пупов Евгений. Евгений родился 10 марта 1994 года», — указано в сообщении администрации.
Прощание в военным состоялось 24 марта в местном ДК. Ранее в селе Черепаново Тюменской области похоронят Дмитрия Двинского, погибшего в зоне СВО. Мужчина в июле 2022 года заключил контракт с Минобороны.
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