Тюменец погиб на СВО в свой день рождения

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Похороны прошли 24 марта
Похороны прошли 24 марта Фото:

Житель Тюменской области Евгений Пупов в свой день рождения погиб в зоне проведения спецоперации РФ. Его похороны прошли 24 марта. Об этом сообщили в администрации Сладковского сельского поселения.

«Исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции 10 марта 2025 года героически погиб Пупов Евгений. Евгений родился 10 марта 1994 года», — указано в сообщении администрации.

Прощание в военным состоялось 24 марта в местном ДК. Ранее в селе Черепаново Тюменской области похоронят Дмитрия Двинского, погибшего в зоне СВО. Мужчина в июле 2022 года заключил контракт с Минобороны.

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Житель Тюменской области Евгений Пупов в свой день рождения погиб в зоне проведения спецоперации РФ. Его похороны прошли 24 марта. Об этом сообщили в администрации Сладковского сельского поселения. «Исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции 10 марта 2025 года героически погиб Пупов Евгений. Евгений родился 10 марта 1994 года», — указано в сообщении администрации. Прощание в военным состоялось 24 марта в местном ДК. Ранее в селе Черепаново Тюменской области похоронят Дмитрия Двинского, погибшего в зоне СВО. Мужчина в июле 2022 года заключил контракт с Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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