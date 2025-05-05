В ЯНАО сузят участок трассы между Сургутом и Салехардом

На 481 километре автомобильной дороги Сургут – Салехард, в районе путепровода над железной дорогой возле населенного пункта Пурпе, начались масштабные ремонтные работы. В связи с этим принято решение о введении реверсивного движения, сообщают в окружном депатаменте транспорта.
"В связи с проведением ремонтных работ на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут - Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) введено реверсивное движение", — сообщает telegram-канал ведомства.
По данным источника, ограничения на данном участке дороги будут действовать длительный период – до 30 сентября 2025 года включительно. Это связано с объемом ремонтных мероприятий, которые включают восстановление путепровода и обновление дорожного полотна.
Водителям, следующим по маршруту Сургут – Салехард, советуют проявлять особую внимательность на участке ремонта, строго соблюдать требования временных знаков, сигналы светофоров и не превышать скоростной режим. Также рекомендуется учитывать возможные изменения в графике движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.
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