В ЯНАО сузят участок трассы между Сургутом и Салехардом

В районе Пурпе введено реверсивное движение транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Реверсивное движение введут до 30 сентября
Реверсивное движение введут до 30 сентября Фото:

На 481 километре автомобильной дороги Сургут – Салехард, в районе путепровода над железной дорогой возле населенного пункта Пурпе, начались масштабные ремонтные работы. В связи с этим принято решение о введении реверсивного движения, сообщают в окружном депатаменте транспорта. 

"В связи с проведением ремонтных работ на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут - Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) введено реверсивное движение", — сообщает telegram-канал ведомства. 

По данным источника, ограничения на данном участке дороги будут действовать длительный период – до 30 сентября 2025 года включительно. Это связано с объемом ремонтных мероприятий, которые включают восстановление путепровода и обновление дорожного полотна.

Водителям, следующим по маршруту Сургут – Салехард, советуют проявлять особую внимательность на участке ремонта, строго соблюдать требования временных знаков, сигналы светофоров и не превышать скоростной режим. Также рекомендуется учитывать возможные изменения в графике движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

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На 481 километре автомобильной дороги Сургут – Салехард, в районе путепровода над железной дорогой возле населенного пункта Пурпе, начались масштабные ремонтные работы. В связи с этим принято решение о введении реверсивного движения, сообщают в окружном депатаменте транспорта.  "В связи с проведением ремонтных работ на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут - Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) введено реверсивное движение", — сообщает telegram-канал ведомства.  По данным источника, ограничения на данном участке дороги будут действовать длительный период – до 30 сентября 2025 года включительно. Это связано с объемом ремонтных мероприятий, которые включают восстановление путепровода и обновление дорожного полотна. Водителям, следующим по маршруту Сургут – Салехард, советуют проявлять особую внимательность на участке ремонта, строго соблюдать требования временных знаков, сигналы светофоров и не превышать скоростной режим. Также рекомендуется учитывать возможные изменения в графике движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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