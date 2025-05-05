После праздников мэрия Копейска закроет мемориал, где исчезают имена фронтовиков

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Отдать дань памяти подвигу фронтовиков жителей Копейска пригласят к проблемному мемориалу
Отдать дань памяти подвигу фронтовиков жителей Копейска пригласят к проблемному мемориалу Фото:

Мэрия Копейска (Челябинская область) после праздников закроет мемориал «Книга Памяти», где исчезают имена фронтовиков. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчика заставят исправить нарушения.

«Администрацией города принято решение сохранить открытость мемориала в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После праздничных мероприятий объект будет закрыт», — заявили в мэрии.

Мемориал на проспекте Победы останется закрытым, пока подрядная организация не исправит нарушения. Как утверждают в мэрии, их выявили специалисты муниципального заказчика. Контракт в 2024 году заключался с самарской фирмой ООО «Агат».

Парад Победы и городской митинг-реквием «Воину-освободителю — вечная слава!» 9 мая пройдут у памятника «Книга Памяти». Жители высказали нарекания к ремонту объекта. Прежде надписи были выбиты на мраморных плитах. После их замены на гранитные фамилии нанесли краской, которая не устояла после осадков. Вопросом занялась копейская прокуратура. В мэрии вынуждены были объясняться.

«Фамилии наносились методом пескоструйной обработки. Затем надписи окрашивались и покрывались специальным защитным слоем, защищающим плиты от негативного влияния погодных факторов», — рассказали власти.

Работы заказчик не принял и не оплатил. Вместо этого подготовил претенциозные документы в адрес исполнителя.

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Мэрия Копейска (Челябинская область) после праздников закроет мемориал «Книга Памяти», где исчезают имена фронтовиков. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчика заставят исправить нарушения. «Администрацией города принято решение сохранить открытость мемориала в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После праздничных мероприятий объект будет закрыт», — заявили в мэрии. Мемориал на проспекте Победы останется закрытым, пока подрядная организация не исправит нарушения. Как утверждают в мэрии, их выявили специалисты муниципального заказчика. Контракт в 2024 году заключался с самарской фирмой ООО «Агат». Парад Победы и городской митинг-реквием «Воину-освободителю — вечная слава!» 9 мая пройдут у памятника «Книга Памяти». Жители высказали нарекания к ремонту объекта. Прежде надписи были выбиты на мраморных плитах. После их замены на гранитные фамилии нанесли краской, которая не устояла после осадков. Вопросом занялась копейская прокуратура. В мэрии вынуждены были объясняться. «Фамилии наносились методом пескоструйной обработки. Затем надписи окрашивались и покрывались специальным защитным слоем, защищающим плиты от негативного влияния погодных факторов», — рассказали власти. Работы заказчик не принял и не оплатил. Вместо этого подготовил претенциозные документы в адрес исполнителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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