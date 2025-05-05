«Отзывчивый персонал и жаркая парная»: бюджетные бани в ЯНАО

Жители ЯНАО посещают не только частные, но и городские бани. Многие жители оставляют хорошие отзывы именно о городских банях. Обзор жарких парных — в материале URA.RU.
Общественные бани Салехарда
В Салехарде городская баня находится по адресу Маяковского, 17. Баня работает с пятницы по воскресенье с 10 до 23 часов. Час сеанса обойдется немногим дешевле 300 рублей.
"Чисто, красиво, прекрасный отзывчивый персонал, жаркая парная, замечательная атмосфера — что еще нужно", — пишет Андрей.
Некоторые клиенты отмечают, что баня недостаточно вместительная, в общем зале помещается 15-16 человек. Большинство отмечают вежливость персонала, однако, есть и недовольные отзывы.
Примерно такая же картина наблюдается, исходя из отзывов о бане на Некрасова, 17. Она работает с четверга с 15 до 21 часа, в пятницу, субботу и воскресенье с 9 до 19 часов. Вместительность общего зала до 16 человек. Стоимость часа 260-300 рублей.
Городская баня в Новом Уренгое
Городская баня в газовой столице расположена по улице 26-го съезда КПСС, 9. Работает со среды по воскресенье с 10 до 22 часов. Стоимость часового сеанса начинается от 320 рублей.
"Любимое место всех городских сплетников! Это не просто баня, это место притяжения экспертов, профессионалов, ученых и политиков, а главное — это цитадель главных футбольных тренеров", — иронически отмечает пользователь Paul BookReader.
Клиенты в отзывах отмечают, что за 1000 рублей (отзыв от 31 января) есть возможность приобрести билет без ограничений по времени. А пенсионерам предусмотрены скидки.
"Нечего необычного. Хорошая городская баня, чисто, сантехника вся исправная, хорошая парилка. Единственный минус не на всех шкафчиках для вещей есть замки", — сообщает Максим Ч. Он отметил, что на случай отключения горячей воды, именно баня предоставляет выход из ситуации.
Ранее URA.RU делало обзор на городские и загородные сауны. Цены в них подороже, но там можно отдохнуть своей компанией.
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