Путин наградил главу Контрольно-счетной палаты Челябинской области Пшеницына

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) Андрея Пшеницына. Как следует из указа, глава государства отметил успехи в работе руководителя.
«Указ о награждении госнаградами РФ. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ председателя КСП Челябинской области Андрея Пшеницына», — отмечено в документе.
Указ появился на портале официального опубликования правовых актов. Пшеницын много лет работает в органах власти региона. С 1999 года он замещал различные посты в минфине области, в 2010 году возглавил структуру. В декабре 2024 года покинул должность, и тогда же занял пост главы КСП.
Кроме Пшеницына, медаль ордена по тем же основаниям получил машинист экскаватора ООО Миньярский карьер» Евгений Тетерев. А водитель автомобиля Детской городской клинической больницы № 7 Челябинска Евгений Федосеев стал обладателем такой же медали за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
Этот повод стал основанием для награждения других его коллег. Орден Пирогова получила главврач больницы Елена Пилипенко, медаль Луки Крымского — медсестра поликлиники того же лечебного заведения Олеся Алексеева и специалист о социальной работе данной больницы Айна Бектасова. Другими награжденными этой медалью стали заведующая поликлиникой Наталья Козлова, главная медсестра больницы Оксана Костюченко, врач Александр Петров, медсестра Екатерина Сауткина, фельдшер-лаборант Наталья Яшкина.
В июле 2023 года пресс-служба регионального минздрава сообщала о том, что врачи седьмой горбольницы были в командировке в Макеевке. Мобильная бригада из 19-ти человек провела на Донбассе 70 дней. За это время успели осмотреть более пяти тысяч детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!