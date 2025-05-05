Трамп заявил, что готов работать с Эрдоганом над украинским урегулированием

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Трамп поговорил с Эрдоганом по телефону и обсудил с ним украинский конфликт
Трамп поговорил с Эрдоганом по телефону и обсудил с ним украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом работать над урегулированием конфликта на Украине. Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что уже провел телефонный разговор с турецким лидером.

«Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной — сейчас!», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также отметил, что поговорил с Эрдоганом по телефону и помимо украинского конфликта также обсудил с ним ситуацию в Сирии и Газе. 

Ранее Трамп сообщил, что в выходные у него состоялись «очень хорошие разговоры» по России и Украине. Однако с кем именно  — неизвестно, передает RT.

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом работать над урегулированием конфликта на Украине. Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что уже провел телефонный разговор с турецким лидером. «Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной — сейчас!», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также отметил, что поговорил с Эрдоганом по телефону и помимо украинского конфликта также обсудил с ним ситуацию в Сирии и Газе.  Ранее Трамп сообщил, что в выходные у него состоялись «очень хорошие разговоры» по России и Украине. Однако с кем именно  — неизвестно, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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