Трамп заявил, что готов работать с Эрдоганом над украинским урегулированием

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом работать над урегулированием конфликта на Украине. Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что уже провел телефонный разговор с турецким лидером.
«Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной — сейчас!», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также отметил, что поговорил с Эрдоганом по телефону и помимо украинского конфликта также обсудил с ним ситуацию в Сирии и Газе.
Ранее Трамп сообщил, что в выходные у него состоялись «очень хорошие разговоры» по России и Украине. Однако с кем именно — неизвестно, передает RT.
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