Тюменцы смогут увидеть пролеты МКС над городом: расписание

Тюменцы смогут наблюдать Международную космическую станцию над городом до 11 мая
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МКС можно будет увидеть в небе над Тюменью до 11 мая
МКС можно будет увидеть в небе над Тюменью до 11 мая Фото:

В небе над Тюменью до 11 мая можно увидеть Международную космическую станцию (МКС). Информация об этом опубликована на сайте «МКС Онлайн».

«В ближайшую неделю над Тюменью 16 видимых пролетов Международной космической станции», — сообщается на сайте. Первые наблюдения уже состоялись 4 и 5 мая.

График видимых пролетов МКС над Тюменью:

  • 6 мая: 01:23 и 02:56;
  • 7 мая: 02:10 и 03:45;
  • 8 мая: 01:23 и 02:57;
  • 9 мая: 00:37, 02:10, 22:09, 23:45;
  • 10 мая: 01:25, 02:58, 22:57;
  • 11 мая: 00:33, 22:09, 23:45.

Специалисты рекомендуют для наблюдения за МКС внимательно осматривать звездное небо. Орбитальный комплекс будет перемещаться с запада на восток. До 9 мая оптимальное время для наблюдения — раннее утро, после — как в ночное время, так и ранним утром.

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В небе над Тюменью до 11 мая можно увидеть Международную космическую станцию (МКС). Информация об этом опубликована на сайте «МКС Онлайн». «В ближайшую неделю над Тюменью 16 видимых пролетов Международной космической станции», — сообщается на сайте. Первые наблюдения уже состоялись 4 и 5 мая. График видимых пролетов МКС над Тюменью: Специалисты рекомендуют для наблюдения за МКС внимательно осматривать звездное небо. Орбитальный комплекс будет перемещаться с запада на восток. До 9 мая оптимальное время для наблюдения — раннее утро, после — как в ночное время, так и ранним утром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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