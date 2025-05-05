05 мая 2025

Хуснуллин проверил выполнение нацпроектов в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Хуснуллин посетил Пермский край
Марат Хуснуллин посетил Пермский край Фото:

Пермский край успешно завершил задачи предыдущих национальных проектов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. Совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным вице-премьер проверил ряд крупных инфраструктурных проектов.

«Пермский край успешно выполнил задачи предыдущих нацпроектов и уже приступил к реализации нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Обсудили, на что нужно обратить внимание, где усилить работу. Уже есть хорошие результаты по жилью — за квартал ввели более 586 000 кв. м, это на 35% больше к прошлому году. Сейчас в стройке находится почти 1,9 млн кв. м многоквартирных домов. Уделяем большое внимание созданию всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни людей — именно на это направлен новый нацпроект», — отметил Хуснуллин.

Кроме того, в ходе визита Хуснуллин совместно с Махониным осмотрел обновленный Речной вокзал и набережную реки Камы. По его словам, благоустройство продолжается: на 70% завершен участок от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов, ведется проектирование следующего этапа вдоль заводских территорий. Вице-премьер также отметил активное проведение дорожных работ и развитие социальной и коммунальной инфраструктуры в регионе.

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Пермский край успешно завершил задачи предыдущих национальных проектов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. Совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным вице-премьер проверил ряд крупных инфраструктурных проектов. «Пермский край успешно выполнил задачи предыдущих нацпроектов и уже приступил к реализации нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Обсудили, на что нужно обратить внимание, где усилить работу. Уже есть хорошие результаты по жилью — за квартал ввели более 586 000 кв. м, это на 35% больше к прошлому году. Сейчас в стройке находится почти 1,9 млн кв. м многоквартирных домов. Уделяем большое внимание созданию всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни людей — именно на это направлен новый нацпроект», — отметил Хуснуллин. Кроме того, в ходе визита Хуснуллин совместно с Махониным осмотрел обновленный Речной вокзал и набережную реки Камы. По его словам, благоустройство продолжается: на 70% завершен участок от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов, ведется проектирование следующего этапа вдоль заводских территорий. Вице-премьер также отметил активное проведение дорожных работ и развитие социальной и коммунальной инфраструктуры в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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