Хуснуллин проверил выполнение нацпроектов в Пермском крае

Пермский край успешно завершил задачи предыдущих национальных проектов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. Совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным вице-премьер проверил ряд крупных инфраструктурных проектов.
«Пермский край успешно выполнил задачи предыдущих нацпроектов и уже приступил к реализации нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Обсудили, на что нужно обратить внимание, где усилить работу. Уже есть хорошие результаты по жилью — за квартал ввели более 586 000 кв. м, это на 35% больше к прошлому году. Сейчас в стройке находится почти 1,9 млн кв. м многоквартирных домов. Уделяем большое внимание созданию всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни людей — именно на это направлен новый нацпроект», — отметил Хуснуллин.
Кроме того, в ходе визита Хуснуллин совместно с Махониным осмотрел обновленный Речной вокзал и набережную реки Камы. По его словам, благоустройство продолжается: на 70% завершен участок от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов, ведется проектирование следующего этапа вдоль заводских территорий. Вице-премьер также отметил активное проведение дорожных работ и развитие социальной и коммунальной инфраструктуры в регионе.
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