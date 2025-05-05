05 мая 2025

Беспилотники ВСУ атакуют Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области

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ВСУ попытались атаковать три региона РФ с помощью дронов
ВСУ попытались атаковать три региона РФ с помощью дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов сразу по трем российским регионам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Под удар попали территории Воронежской, Ростовской и Белгородской областей, отмечают авторы канала.

«В Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях, где замечены украинские дроны R-15 (дальность до 700 км), могут быть сброшены мины „лепестки“», — пишет Mash. По словам местных жителей, в Валуйском районе Белгородской области были слышны взрывы.

В сообщении уточняется, что информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Силовые структуры и местные экстренные службы продолжают мониторинг обстановки и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Пресс-служба Министерства обороны информирует, что подразделения противовоздушной обороны ВС РФ эффективно предотвратили попытку атаки со стороны беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ. В результате проведенных мероприятий были ликвидированы девять украинских дронов в воздушном пространстве двух регионов России.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов сразу по трем российским регионам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Под удар попали территории Воронежской, Ростовской и Белгородской областей, отмечают авторы канала. «В Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях, где замечены украинские дроны R-15 (дальность до 700 км), могут быть сброшены мины „лепестки“», — пишет Mash. По словам местных жителей, в Валуйском районе Белгородской области были слышны взрывы. В сообщении уточняется, что информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Силовые структуры и местные экстренные службы продолжают мониторинг обстановки и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Пресс-служба Министерства обороны информирует, что подразделения противовоздушной обороны ВС РФ эффективно предотвратили попытку атаки со стороны беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ. В результате проведенных мероприятий были ликвидированы девять украинских дронов в воздушном пространстве двух регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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