Беспилотники ВСУ атакуют Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов сразу по трем российским регионам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Под удар попали территории Воронежской, Ростовской и Белгородской областей, отмечают авторы канала.
«В Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях, где замечены украинские дроны R-15 (дальность до 700 км), могут быть сброшены мины „лепестки“», — пишет Mash. По словам местных жителей, в Валуйском районе Белгородской области были слышны взрывы.
В сообщении уточняется, что информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Силовые структуры и местные экстренные службы продолжают мониторинг обстановки и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Пресс-служба Министерства обороны информирует, что подразделения противовоздушной обороны ВС РФ эффективно предотвратили попытку атаки со стороны беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ. В результате проведенных мероприятий были ликвидированы девять украинских дронов в воздушном пространстве двух регионов России.
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