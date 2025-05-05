05 мая 2025

За полчаса над Россией уничтожено девять беспилотников ВСУ

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Системы ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ над Россией
Системы ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ над Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив девять дронов над двумя российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«С 20.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в официальном telegram-канале. По данным Минобороны, пять дронов были сбиты над территорией Курской области, еще четыре — над Белгородской областью.

Ранее ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Военкоры отмечают, что Украина использовала для атаки несколько малочисленных групп. Все подробности — в материале URA.RU.

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Вооруженные силы РФ с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив девять дронов над двумя российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. «С 20.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в официальном telegram-канале. По данным Минобороны, пять дронов были сбиты над территорией Курской области, еще четыре — над Белгородской областью. Ранее ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Военкоры отмечают, что Украина использовала для атаки несколько малочисленных групп. Все подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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