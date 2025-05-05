Спасатели ликвидируют последствия затопления дачных участков в ХМАО

В Сургуте (ХМАО) в СНТ «Газовик» произошло подтопление 14 дачных участков из-за повышения уровня воды в реке Черная. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий затопления — спасатели проводят работы по расчистке русла реки от заторов. Об этом сообщили местные власти в соцсетях.
«В СНТ „Газовик“ проводятся мероприятия по ликвидации подтопления дачных участков. В целях стабилизации паводковой обстановки спасателями проводятся работы по расчистке русла реки от заторов», — сказано в telegram-канале администрации Сургута.
Обследование русла реки с помощью квадрокоптера выявило наличие ледяных заторов, препятствующих нормальному течению воды. Сургутская ГРЭС-2 осуществляет максимальный водосброс с водохранилища для стабилизации паводковой обстановки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Сургутском районе 23 приусадебных участка оказались подтоплены из-за разлива рек Большой Юган и Черная Речка. По данным спасателей, за последние сутки отмечено увеличение числа затопленных районов.
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