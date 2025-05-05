05 мая 2025

Спасатели ликвидируют последствия затопления дачных участков в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели расчищают русло реки от ледяных заторов
Спасатели расчищают русло реки от ледяных заторов Фото:

В Сургуте (ХМАО) в СНТ «Газовик» произошло подтопление 14 дачных участков из-за повышения уровня воды в реке Черная. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий затопления — спасатели проводят работы по расчистке русла реки от заторов. Об этом сообщили местные власти в соцсетях.

«В СНТ „Газовик“ проводятся мероприятия по ликвидации подтопления дачных участков. В целях стабилизации паводковой обстановки спасателями проводятся работы по расчистке русла реки от заторов», — сказано в telegram-канале администрации Сургута.

Обследование русла реки с помощью квадрокоптера выявило наличие ледяных заторов, препятствующих нормальному течению воды. Сургутская ГРЭС-2 осуществляет максимальный водосброс с водохранилища для стабилизации паводковой обстановки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Сургутском районе 23 приусадебных участка оказались подтоплены из-за разлива рек Большой Юган и Черная Речка. По данным спасателей, за последние сутки отмечено увеличение числа затопленных районов.

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В Сургуте (ХМАО) в СНТ «Газовик» произошло подтопление 14 дачных участков из-за повышения уровня воды в реке Черная. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий затопления — спасатели проводят работы по расчистке русла реки от заторов. Об этом сообщили местные власти в соцсетях. «В СНТ „Газовик“ проводятся мероприятия по ликвидации подтопления дачных участков. В целях стабилизации паводковой обстановки спасателями проводятся работы по расчистке русла реки от заторов», — сказано в telegram-канале администрации Сургута. Обследование русла реки с помощью квадрокоптера выявило наличие ледяных заторов, препятствующих нормальному течению воды. Сургутская ГРЭС-2 осуществляет максимальный водосброс с водохранилища для стабилизации паводковой обстановки. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Сургутском районе 23 приусадебных участка оказались подтоплены из-за разлива рек Большой Юган и Черная Речка. По данным спасателей, за последние сутки отмечено увеличение числа затопленных районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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