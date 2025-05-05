В ХМАО из-за паводка затопило больше 20 дач

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В ХМАО начало затапливать дачные участки из-за паводка
В ХМАО начало затапливать дачные участки из-за паводка Фото:

В Сургуте и Сургутском районе ХМАО из-за паводка затопило 23 приусадебных участка. Причиной стал разлив рек Большой Юган и Черная Речка, сообщило окружное управление МЧС.

«На р. Большой Юган (г/п Таурово) в н. п. Тайлакова (Сургутский район) частично затоплено девять приусадебных земельных участков. На р. Черная Речка в СНТ „Газовик“ г. Сургут частично затоплены 14 приусадебных участков», — сообщила пресс-служба МЧС на официальном сайте.

По данным спасателей, за последние сутки количество подтопленных территорий увеличилось. На Большом Югане прибавилось четыре участка, на Черной Речке — 11. Жилые дома на дачах не пострадали.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте ранний приход весны может стать причиной большого половодья. Ожидается, что вода может ударить по ливневкам и канализации.

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В Сургуте и Сургутском районе ХМАО из-за паводка затопило 23 приусадебных участка. Причиной стал разлив рек Большой Юган и Черная Речка, сообщило окружное управление МЧС. «На р. Большой Юган (г/п Таурово) в н. п. Тайлакова (Сургутский район) частично затоплено девять приусадебных земельных участков. На р. Черная Речка в СНТ „Газовик“ г. Сургут частично затоплены 14 приусадебных участков», — сообщила пресс-служба МЧС на официальном сайте. По данным спасателей, за последние сутки количество подтопленных территорий увеличилось. На Большом Югане прибавилось четыре участка, на Черной Речке — 11. Жилые дома на дачах не пострадали. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте ранний приход весны может стать причиной большого половодья. Ожидается, что вода может ударить по ливневкам и канализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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