05 мая 2025

Жильцам разрешили вернуться домой, где произошел взрыв в свердловском поселке

В Буланаше спасатели вернули жильцов домой, где взорвался водонагреватель
© Служба новостей «URA.RU»
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В Буланаше введен режим ЧС
В Буланаше введен режим ЧС Фото:
новость из сюжета
Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше

Жильцов первого и второго подъездов дома на Строителей, 4 в поселке Буланаш, где произошел взрыв водонагревателя, запустили в квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

«Прошло заседание комиссии по ЧС. Визуальный осмотр здания показал, что потолочные и несущие перекрытия и стены не пострадали. Для приема жителей первого и второго подъездов развернуты пункты временного размещения. Будет проведена экспертиза на предмет обнаружения дефектов конструкций и возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома», — пишет telegram-канал ведомства.

ЧП произошло ночью 6 мая. Пострадала одна девушка, ее увезли в больницу. В Буланаше введен режим ЧС. Актуальную информацию по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.

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Жильцов первого и второго подъездов дома на Строителей, 4 в поселке Буланаш, где произошел взрыв водонагревателя, запустили в квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. «Прошло заседание комиссии по ЧС. Визуальный осмотр здания показал, что потолочные и несущие перекрытия и стены не пострадали. Для приема жителей первого и второго подъездов развернуты пункты временного размещения. Будет проведена экспертиза на предмет обнаружения дефектов конструкций и возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома», — пишет telegram-канал ведомства. ЧП произошло ночью 6 мая. Пострадала одна девушка, ее увезли в больницу. В Буланаше введен режим ЧС. Актуальную информацию по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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