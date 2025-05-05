Жильцам разрешили вернуться домой, где произошел взрыв в свердловском поселке

В Буланаше спасатели вернули жильцов домой, где взорвался водонагреватель

06 мая 2025 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Буланаше введен режим ЧС Фото: ГУ МЧС по Свердловской области новость из сюжета Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше Жильцов первого и второго подъездов дома на Строителей, 4 в поселке Буланаш, где произошел взрыв водонагревателя, запустили в квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. «Прошло заседание комиссии по ЧС. Визуальный осмотр здания показал, что потолочные и несущие перекрытия и стены не пострадали. Для приема жителей первого и второго подъездов развернуты пункты временного размещения. Будет проведена экспертиза на предмет обнаружения дефектов конструкций и возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома», — пишет telegram-канал ведомства. ЧП произошло ночью 6 мая. Пострадала одна девушка, ее увезли в больницу. В Буланаше введен режим ЧС. Актуальную информацию по теме URA.RU собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцов первого и второго подъездов дома на Строителей, 4 в поселке Буланаш, где произошел взрыв водонагревателя, запустили в квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. «Прошло заседание комиссии по ЧС. Визуальный осмотр здания показал, что потолочные и несущие перекрытия и стены не пострадали. Для приема жителей первого и второго подъездов развернуты пункты временного размещения. Будет проведена экспертиза на предмет обнаружения дефектов конструкций и возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома», — пишет telegram-канал ведомства. ЧП произошло ночью 6 мая. Пострадала одна девушка, ее увезли в больницу. В Буланаше введен режим ЧС. Актуальную информацию по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.