В Буланаше прогремел взрыв в пятиэтажке: онлайн-трансляция

В пятиэтажке на улице Строителей в поселке Буланаш (Артемовский округ) утром 5 мая прогремел взрыв. Были повреждены две квартиры, пострадала одна девушка — на нее рухнул потолок. URA.RU собирает все новости по теме в онлайн-трансляции.
10:06 Первым о происшествии в Буланаше написал у себя в telegram-канале врио свердловского губернатора Денис Паслер. «По предварительным данным, которые мне докладывают с места ЧП, повреждены две квартиры. Жильцы дома эвакуированы. На базе школы №9 развернут пункт временного размещения. Ситуация находится под моим личным контролем», — рассказал он. Пострадал один человек, погибших нет.
10:11 Областное управление МЧС публикует фото с места ЧП.
10:13 Подробности от ведомства: «Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире на третьем этаже. В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда».
10:14 Всего из дома были эвакуированы 96 человек, из них 30 — дети. Самостоятельно вышли 24 человека.
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