05 мая 2025

В Буланаше прогремел взрыв в пятиэтажке: онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв произошел в пятиэтажном доме на улице Строителей
Взрыв произошел в пятиэтажном доме на улице Строителей Фото:

В пятиэтажке на улице Строителей в поселке Буланаш (Артемовский округ) утром 5 мая прогремел взрыв. Были повреждены две квартиры, пострадала одна девушка — на нее рухнул потолок. URA.RU собирает все новости по теме в онлайн-трансляции.

10:06 Первым о происшествии в Буланаше написал у себя в telegram-канале врио свердловского губернатора Денис Паслер. «По предварительным данным, которые мне докладывают с места ЧП, повреждены две квартиры. Жильцы дома эвакуированы. На базе школы №9 развернут пункт временного размещения. Ситуация находится под моим личным контролем», — рассказал он. Пострадал один человек, погибших нет.

10:11 Областное управление МЧС публикует фото с места ЧП.

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10:13 Подробности от ведомства: «Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире на третьем этаже. В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда».

10:14 Всего из дома были эвакуированы 96 человек, из них 30 — дети. Самостоятельно вышли 24 человека.

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В пятиэтажке на улице Строителей в поселке Буланаш (Артемовский округ) утром 5 мая прогремел взрыв. Были повреждены две квартиры, пострадала одна девушка — на нее рухнул потолок. URA.RU собирает все новости по теме в онлайн-трансляции. 10:06 Первым о происшествии в Буланаше написал у себя в telegram-канале врио свердловского губернатора Денис Паслер. «По предварительным данным, которые мне докладывают с места ЧП, повреждены две квартиры. Жильцы дома эвакуированы. На базе школы №9 развернут пункт временного размещения. Ситуация находится под моим личным контролем», — рассказал он. Пострадал один человек, погибших нет. 10:11  Областное управление МЧС публикует фото с места ЧП. 10:13 Подробности от ведомства: «Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире на третьем этаже. В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда». 10:14 Всего из дома были эвакуированы 96 человек, из них 30 — дети. Самостоятельно вышли 24 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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