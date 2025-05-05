05 мая 2025

В МЧС назвали версии взрыва в пятиэтажке в свердловском поселке

Взрыв в пятиэтажке в Буланаше случился из-за разгерметизации водонагревателя
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают спасатели и правоохранители (архивное фото)
На месте ЧП работают спасатели и правоохранители (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше

Взрыв в пятиэтажном доме в Буланаше (Свердловская область) мог случиться из-за разгерметизации электрического водонагревателя или хлопка газовоздушной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Специалистами рассматриваются две причины происшествия. Первая — хлопок газовоздушной смеси, вторая — разгерметизация электрического водонагревателя», — пояснили в ведомстве.

Взрыв произошел ночью 6 мая на улице Строителей. Пострадали две квартиры. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и прокуратуры. Из здания эвакуировали почти 100 человек, включая 30 детей.

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Взрыв в пятиэтажном доме в Буланаше (Свердловская область) мог случиться из-за разгерметизации электрического водонагревателя или хлопка газовоздушной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Специалистами рассматриваются две причины происшествия. Первая — хлопок газовоздушной смеси, вторая — разгерметизация электрического водонагревателя», — пояснили в ведомстве. Взрыв произошел ночью 6 мая на улице Строителей. Пострадали две квартиры. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и прокуратуры. Из здания эвакуировали почти 100 человек, включая 30 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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