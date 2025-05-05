В МЧС назвали версии взрыва в пятиэтажке в свердловском поселке

Взрыв в пятиэтажном доме в Буланаше (Свердловская область) мог случиться из-за разгерметизации электрического водонагревателя или хлопка газовоздушной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Специалистами рассматриваются две причины происшествия. Первая — хлопок газовоздушной смеси, вторая — разгерметизация электрического водонагревателя», — пояснили в ведомстве.
Взрыв произошел ночью 6 мая на улице Строителей. Пострадали две квартиры. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и прокуратуры. Из здания эвакуировали почти 100 человек, включая 30 детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!