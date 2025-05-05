«Произошел хлопок»: Паслер заявил об эвакуации пятиэтажки в свердловском поселке

В поселке Буланаш Артемовского муниципального округа утром 6 мая произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме. О случившемся сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, которые мне докладывают с места ЧП, повреждены две квартиры. Жильцы дома эвакуированы. На базе школы №9 развернут пункт временного размещения. Ситуация находится под моим личным контролем», — говорится в сообщении. Пострадал один человек, погибших нет.
На месте происшествия оперативно работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, специалисты газовой службы, министерства общественной безопасности и представители администрации. Все службы занимаются устранением последствий происшествия и обеспечивают безопасность граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!