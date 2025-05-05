05 мая 2025

«Произошел хлопок»: Паслер заявил об эвакуации пятиэтажки в свердловском поселке

Жителей пятиэтажки в свердловском поселке эвакуировали из-за хлопка ГВС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При хлопке ГВС никто не погиб
При хлопке ГВС никто не погиб Фото:

В поселке Буланаш Артемовского муниципального округа утром 6 мая произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме. О случившемся сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, которые мне докладывают с места ЧП, повреждены две квартиры. Жильцы дома эвакуированы. На базе школы №9 развернут пункт временного размещения. Ситуация находится под моим личным контролем», — говорится в сообщении. Пострадал один человек, погибших нет. 

На месте происшествия оперативно работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, специалисты газовой службы, министерства общественной безопасности и представители администрации. Все службы занимаются устранением последствий происшествия и обеспечивают безопасность граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Буланаш Артемовского муниципального округа утром 6 мая произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме. О случившемся сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, которые мне докладывают с места ЧП, повреждены две квартиры. Жильцы дома эвакуированы. На базе школы №9 развернут пункт временного размещения. Ситуация находится под моим личным контролем», — говорится в сообщении. Пострадал один человек, погибших нет.  На месте происшествия оперативно работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, специалисты газовой службы, министерства общественной безопасности и представители администрации. Все службы занимаются устранением последствий происшествия и обеспечивают безопасность граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...