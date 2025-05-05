05 мая 2025

Из-за взрыва в доме в свердловском поселке повреждены три квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, жилой дом, обрушение, балкон
При ЧП пострадала только одна девушка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше

Из-за взрыва водонагревателя в многоэтажке в поселке Буланаш (Свердловская область) повреждены три квартиры на двух этажах. Жильцов высотки разместили в центре помощи семьи и детям и загородном лагере имени Павлика Морозова. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Свердловской области Азат Салихов.

«Для определения состояния строительных несущих конструкция едет экспертная группа от строительного [факультета] УрФУ. Уже приступила к работе комиссия по определению оценки ущерба и фактического проживания в пострадавших квартирах. Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказал Салихов.

Взрыв в доме прогремел ночью 6 мая. Пострадала 28-летняя девушка, ее госпитализировали. Свыше 70 человек эвакуировали. Всю информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.

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Из-за взрыва водонагревателя в многоэтажке в поселке Буланаш (Свердловская область) повреждены три квартиры на двух этажах. Жильцов высотки разместили в центре помощи семьи и детям и загородном лагере имени Павлика Морозова. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Свердловской области Азат Салихов. «Для определения состояния строительных несущих конструкция едет экспертная группа от строительного [факультета] УрФУ. Уже приступила к работе комиссия по определению оценки ущерба и фактического проживания в пострадавших квартирах. Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказал Салихов. Взрыв в доме прогремел ночью 6 мая. Пострадала 28-летняя девушка, ее госпитализировали. Свыше 70 человек эвакуировали. Всю информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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