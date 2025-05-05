Из-за взрыва в доме в свердловском поселке повреждены три квартиры

06 мая 2025 в 10:53 Размер текста - 17 +

При ЧП пострадала только одна девушка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше Из-за взрыва водонагревателя в многоэтажке в поселке Буланаш (Свердловская область) повреждены три квартиры на двух этажах. Жильцов высотки разместили в центре помощи семьи и детям и загородном лагере имени Павлика Морозова. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Свердловской области Азат Салихов. «Для определения состояния строительных несущих конструкция едет экспертная группа от строительного [факультета] УрФУ. Уже приступила к работе комиссия по определению оценки ущерба и фактического проживания в пострадавших квартирах. Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказал Салихов. Взрыв в доме прогремел ночью 6 мая. Пострадала 28-летняя девушка, ее госпитализировали. Свыше 70 человек эвакуировали. Всю информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за взрыва водонагревателя в многоэтажке в поселке Буланаш (Свердловская область) повреждены три квартиры на двух этажах. Жильцов высотки разместили в центре помощи семьи и детям и загородном лагере имени Павлика Морозова. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Свердловской области Азат Салихов. «Для определения состояния строительных несущих конструкция едет экспертная группа от строительного [факультета] УрФУ. Уже приступила к работе комиссия по определению оценки ущерба и фактического проживания в пострадавших квартирах. Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказал Салихов. Взрыв в доме прогремел ночью 6 мая. Пострадала 28-летняя девушка, ее госпитализировали. Свыше 70 человек эвакуировали. Всю информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.