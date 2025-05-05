В центре Челябинска 7 мая транспорт изменит маршруты из-за репетиции парада к Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндортранса.
«Для проведения генеральной репетиции Торжественного построения войск Челябинского гарнизона 7 мая ориентировочно с 11 до 18 часов будет закрыто движение на нескольких участках. Перекрытие будет по проспекту Ленина от Свободы до Красной, по Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, по Тимирязева от Елькина до Цвиллинга и по Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса. Автобусы, троллейбусы и трамваи на время перекрытия движения изменят свои маршруты», — сообщили в пресс-службе.
Временная схема движения маршрутов будет изменена на семь часов. Она будет следующей.
Автобусы:
2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Лесопарковая — Петра Столыпина;
4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;
14а. Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ;
18. Завод ЛД — Свободы — Карла Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк;
22а.?ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;
64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Братьев Кашириных — Автобусный парк;
78. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королёва;
85. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;
90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад Кристалл — Новосинеглазово.
123. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
128. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе —Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;
483 Старокамышинск — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой —Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Троллейбусы:
10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;
16. АМЗ — Воровского — Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ;
19. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.
Трамваи:
3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Депо №1;
5. ЧЭМК — Труда — Карла Маркса — ЧЭМК;
7. ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС;
16. Чичерина — Кирова — Областная больница.
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