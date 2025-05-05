05 мая 2025

Транспорт изменит маршруты в центре Челябинска из-за репетиции парада. Карта

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Городской транспорт изменит маршруты
Городской транспорт изменит маршруты Фото:

В центре Челябинска 7 мая транспорт изменит маршруты из-за репетиции парада к Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндортранса.

«Для проведения генеральной репетиции Торжественного построения войск Челябинского гарнизона 7 мая ориентировочно с 11 до 18 часов будет закрыто движение на нескольких участках. Перекрытие будет по проспекту Ленина от Свободы до Красной, по Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, по Тимирязева от Елькина до Цвиллинга и по Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса. Автобусы, троллейбусы и трамваи на время перекрытия движения изменят свои маршруты», — сообщили в пресс-службе.

Временная схема движения маршрутов будет изменена на семь часов. Она будет следующей.

Автобусы:

2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Лесопарковая — Петра Столыпина;

4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;

14а. Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ;

18. Завод ЛД — Свободы — Карла Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк;

22а.?ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;

64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Братьев Кашириных — Автобусный парк;

78. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королёва;

85. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;

90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад Кристалл — Новосинеглазово.

123. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

128. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе —Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;

483 Старокамышинск — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой —Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

Троллейбусы:

10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;

16. АМЗ — Воровского — Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ;

19. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.

Трамваи:

3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Депо №1;

5. ЧЭМК — Труда — Карла Маркса — ЧЭМК;

7. ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС;

16. Чичерина — Кирова — Областная больница.

Центральные улицы города перекроют
Центральные улицы города перекроют
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В центре Челябинска 7 мая транспорт изменит маршруты из-за репетиции парада к Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндортранса. «Для проведения генеральной репетиции Торжественного построения войск Челябинского гарнизона 7 мая ориентировочно с 11 до 18 часов будет закрыто движение на нескольких участках. Перекрытие будет по проспекту Ленина от Свободы до Красной, по Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, по Тимирязева от Елькина до Цвиллинга и по Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса. Автобусы, троллейбусы и трамваи на время перекрытия движения изменят свои маршруты», — сообщили в пресс-службе. Временная схема движения маршрутов будет изменена на семь часов. Она будет следующей. Автобусы: 2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Лесопарковая — Петра Столыпина; 4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина; 14а. Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ; 18. Завод ЛД — Свободы — Карла Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк; 22а.?ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — Братьев Кашириных — Александра Шмакова; 64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Братьев Кашириных — Автобусный парк; 78. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королёва; 85. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово; 90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад Кристалл — Новосинеглазово. 123. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина. 128. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе —Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина; 483 Старокамышинск — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой —Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина. Троллейбусы: 10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал; 16. АМЗ — Воровского — Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ; 19. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал. Трамваи: 3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Депо №1; 5. ЧЭМК — Труда — Карла Маркса — ЧЭМК; 7. ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС; 16. Чичерина — Кирова — Областная больница.
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