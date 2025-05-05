05 мая 2025

Челябинский ОНФ отправляет на передовую пять тонн одежды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять тонн гуманитарной помощи отправятся на передовую после майских праздников
Пять тонн гуманитарной помощи отправятся на передовую после майских праздников Фото:

Пять тонн гуманитарной помощи, преимущественно одежды, будет отправлено на передовую после майских праздников. Сейчас вещи сортируют для мирного населения и бойцов, рассказал руководитель челябинского отделения народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

"Более 30 тысяч футболок, летних костюмов и другой одежды передано Росимуществом Народному фронту в рамках сбора "Всё для Победы!". Упаковок с конфискованной одеждой для мирного населения и бойцов столько, что в региональном отделении НФ почти не осталось свободного места", — сообщил Рыжий.

С 2021 года Народный фронт выступает инициатором передачи конфискованных товаров для оказания помощи нуждающимся. В ноябре 2022 года Госдума одобрила законопроект, внесенный депутатами совместно с представителями Народного фронта, который предоставляет Федеральной таможенной службе право передавать изъятые товары благотворительным организациям. Общая масса данной партии гуманитарной помощи составляет пять тонн. Сразу после майских праздников груз будет направлен в ДНР, ЛНР, Курскую область, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

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Пять тонн гуманитарной помощи, преимущественно одежды, будет отправлено на передовую после майских праздников. Сейчас вещи сортируют для мирного населения и бойцов, рассказал руководитель челябинского отделения народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. "Более 30 тысяч футболок, летних костюмов и другой одежды передано Росимуществом Народному фронту в рамках сбора "Всё для Победы!". Упаковок с конфискованной одеждой для мирного населения и бойцов столько, что в региональном отделении НФ почти не осталось свободного места", — сообщил Рыжий. С 2021 года Народный фронт выступает инициатором передачи конфискованных товаров для оказания помощи нуждающимся. В ноябре 2022 года Госдума одобрила законопроект, внесенный депутатами совместно с представителями Народного фронта, который предоставляет Федеральной таможенной службе право передавать изъятые товары благотворительным организациям. Общая масса данной партии гуманитарной помощи составляет пять тонн. Сразу после майских праздников груз будет направлен в ДНР, ЛНР, Курскую область, а также в Запорожскую и Херсонскую области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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