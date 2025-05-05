Пять тонн гуманитарной помощи, преимущественно одежды, будет отправлено на передовую после майских праздников. Сейчас вещи сортируют для мирного населения и бойцов, рассказал руководитель челябинского отделения народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
"Более 30 тысяч футболок, летних костюмов и другой одежды передано Росимуществом Народному фронту в рамках сбора "Всё для Победы!". Упаковок с конфискованной одеждой для мирного населения и бойцов столько, что в региональном отделении НФ почти не осталось свободного места", — сообщил Рыжий.
С 2021 года Народный фронт выступает инициатором передачи конфискованных товаров для оказания помощи нуждающимся. В ноябре 2022 года Госдума одобрила законопроект, внесенный депутатами совместно с представителями Народного фронта, который предоставляет Федеральной таможенной службе право передавать изъятые товары благотворительным организациям. Общая масса данной партии гуманитарной помощи составляет пять тонн. Сразу после майских праздников груз будет направлен в ДНР, ЛНР, Курскую область, а также в Запорожскую и Херсонскую области.
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