В поселке Полетаево около Челябинска пропал 12-летний мальчик, который ушел из дома накануне. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Полетаево полицейские разыскивают 12-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома 5 мая около шести вечера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Мальчик был одет в черный спортивный костюм с надписью NIKE, на ногах — серые кроссовки. Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Все, кому известна любая информация о пропавшем мальчике, просят позвонить по номеру дежурной части: +7 (35144) 9-92-31.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!