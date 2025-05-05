05 мая 2025

В Челябинской области пропал 12-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции
Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции Фото:

В поселке Полетаево около Челябинска пропал 12-летний мальчик, который ушел из дома накануне. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Полетаево полицейские разыскивают 12-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома 5 мая около шести вечера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Мальчик был одет в черный спортивный костюм с надписью NIKE, на ногах — серые кроссовки. Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Все, кому известна любая информация о пропавшем мальчике, просят позвонить по номеру дежурной части: +7 (35144) 9-92-31.

Ребенок пропал накануне вечером
Ребенок пропал накануне вечером
Фото:

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В поселке Полетаево около Челябинска пропал 12-летний мальчик, который ушел из дома накануне. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Полетаево полицейские разыскивают 12-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома 5 мая около шести вечера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мальчик был одет в черный спортивный костюм с надписью NIKE, на ногах — серые кроссовки. Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Все, кому известна любая информация о пропавшем мальчике, просят позвонить по номеру дежурной части: +7 (35144) 9-92-31.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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