05 мая 2025

Авиарейсы из ХМАО в Москву задержаны из-за угрозы атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиарейсы из Югры в Москву задержаны
Авиарейсы из Югры в Москву задержаны Фото:

Вылеты самолетов из Сургута и Ханты-Мансийска в Москву задержаны более, чем на шесть часов. Причина в том, что в аэропортах столицы введены ограничения работы из-за угрозы атаки беспилотников.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска сообщает, что рейс авиакомпании Аэрофлот задержан с 6:55 до 14:35. На информационном табло Сургутского аэропорта видно, что рейс в Москву задержан до 16:00.

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Вылеты самолетов из Сургута и Ханты-Мансийска в Москву задержаны более, чем на шесть часов. Причина в том, что в аэропортах столицы введены ограничения работы из-за угрозы атаки беспилотников. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска сообщает, что рейс авиакомпании Аэрофлот задержан с 6:55 до 14:35. На информационном табло Сургутского аэропорта видно, что рейс в Москву задержан до 16:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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