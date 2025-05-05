Авиарейсы из ХМАО в Москву задержаны из-за угрозы атаки беспилотников

Вылеты самолетов из Сургута и Ханты-Мансийска в Москву задержаны более, чем на шесть часов. Причина в том, что в аэропортах столицы введены ограничения работы из-за угрозы атаки беспилотников.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска сообщает, что рейс авиакомпании Аэрофлот задержан с 6:55 до 14:35. На информационном табло Сургутского аэропорта видно, что рейс в Москву задержан до 16:00.
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