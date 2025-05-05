После уголовного скандала в пригороде Екатеринбурга сменился мэр

Новым главой Верхней Пышмы, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании (УГМК), назначили председателя местной думы Ивана Зернова. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. Зернов сменил Ивана Соломина, который руководил Верхней Пышмой более семи лет.
«Дума Верхней Пышмы только что утвердила нового главу. Иван Сергеевич, желаю вам дружной команды, поддержки жителей города и удачи!» — написал Свалов.
Зернову 39 лет, он родом из Березовского. В 2008 году окончил институт юстиции и факультет дополнительного образования по программе «Менеджер по персоналу» в Уральской государственной юридической академии, в 2011 году завершил обучение в аспирантуре этого вуза. В 2018–2019 годах Зернов был советником директора по общим вопросам АО «Уралэлектромедь».
С февраля 2019 года он работал в статусе депутата думы Верхней Пышмы, в июне того же года стал зампредом. В сентябре 2023-го Зернова избрали спикером думы.
По данным URA.RU, смена власти в муниципалитете является следствием уголовного скандала с задержанием начальника городского управления капстроительства и ЖКХ Алексея Харламова в январе. Харламову вменяют получение взятки от директора строительной компании «Интег» Олега Качусова. «Харламов начал давать показания, много кто в связи с этим оказался под ударом», — объясняет знакомый с политическим раскладом на территории источник URA.RU.
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