В свердловском поселке ввели режим ЧС после взрыва в пятиэтажке

Впоселке Буланаш Артемовского района, где ранним утром прогремел взрыв в пятиэтажке, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом URA.RU рассказал «силовой» замгубернатора Азат Салихов.
«Была проведена комиссия чрезвычайных ситуаций, принято решение — ЧС муниципального уровня. Поручения министерствам строительства и общественной безопасности даны, они на месте, оценивают ущерб и возможность восстанавления квартир», — поделился Салихов.
Взрыв произошел около 4 утра в квартире на третьем этаже дома по улице Строителей. 96 человек эвакуированы, сейчас они находятся в пункте временного размещения. Повреждены две квартиры, одна девушка пострадала — на нее обрушился потолок. По предварительным данным, взрыв произошел из-за водонагревателя. Все новости по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!