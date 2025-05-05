05 мая 2025

В свердловском поселке ввели режим ЧС после взрыва в пятиэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас на месте взрыва работают силовики
Сейчас на месте взрыва работают силовики Фото:
новость из сюжета
Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше

Впоселке Буланаш Артемовского района, где ранним утром прогремел взрыв в пятиэтажке, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом URA.RU рассказал «силовой» замгубернатора Азат Салихов.

«Была проведена комиссия чрезвычайных ситуаций, принято решение — ЧС муниципального уровня. Поручения министерствам строительства и общественной безопасности даны, они на месте, оценивают ущерб и возможность восстанавления квартир», — поделился Салихов.

Взрыв произошел около 4 утра в квартире на третьем этаже дома по улице Строителей. 96 человек эвакуированы, сейчас они находятся в пункте временного размещения. Повреждены две квартиры, одна девушка пострадала — на нее обрушился потолок. По предварительным данным, взрыв произошел из-за водонагревателя. Все новости по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

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Впоселке Буланаш Артемовского района, где ранним утром прогремел взрыв в пятиэтажке, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом URA.RU рассказал «силовой» замгубернатора Азат Салихов. «Была проведена комиссия чрезвычайных ситуаций, принято решение — ЧС муниципального уровня. Поручения министерствам строительства и общественной безопасности даны, они на месте, оценивают ущерб и возможность восстанавления квартир», — поделился Салихов. Взрыв произошел около 4 утра в квартире на третьем этаже дома по улице Строителей. 96 человек эвакуированы, сейчас они находятся в пункте временного размещения. Повреждены две квартиры, одна девушка пострадала — на нее обрушился потолок. По предварительным данным, взрыв произошел из-за водонагревателя. Все новости по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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