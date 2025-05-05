05 мая 2025

В ЯНАО ищут троих пропавших подростков

В Ноябрьске полиция ищет троих пропавших подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки пропали в Ноябрьске (архивное фото)
Подростки пропали в Ноябрьске (архивное фото) Фото:

Полиция Ноябрьска (ЯНАО) ведет поиски троих подростков. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

«ОМВД России по Ноябрьску устанавливает местонахождение Ангелины Скорпан 2011 года рождения, Фатимы Мамедовой 2010 года рождения и Розы Джабаровой 2012 года рождения», — сообщили на странице ЕДДС Ноябрьска «ВКонтакте». Мамедова была одета в черные джинсы и светлые ботинки, Скорпан — в черную куртку и светлые кроссовки, Джабарова была одета в черную куртку, штаны и ботинки.

По всей имеющейся информации сообщать в дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску. Телефон для связи 8 (3496) 31-80-10.

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Полиция Ноябрьска (ЯНАО) ведет поиски троих подростков. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города. «ОМВД России по Ноябрьску устанавливает местонахождение Ангелины Скорпан 2011 года рождения, Фатимы Мамедовой 2010 года рождения и Розы Джабаровой 2012 года рождения», — сообщили на странице ЕДДС Ноябрьска «ВКонтакте». Мамедова была одета в черные джинсы и светлые ботинки, Скорпан — в черную куртку и светлые кроссовки, Джабарова была одета в черную куртку, штаны и ботинки. По всей имеющейся информации сообщать в дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску. Телефон для связи 8 (3496) 31-80-10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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