В ЯНАО ищут троих пропавших подростков

Полиция Ноябрьска (ЯНАО) ведет поиски троих подростков. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
«ОМВД России по Ноябрьску устанавливает местонахождение Ангелины Скорпан 2011 года рождения, Фатимы Мамедовой 2010 года рождения и Розы Джабаровой 2012 года рождения», — сообщили на странице ЕДДС Ноябрьска «ВКонтакте». Мамедова была одета в черные джинсы и светлые ботинки, Скорпан — в черную куртку и светлые кроссовки, Джабарова была одета в черную куртку, штаны и ботинки.
По всей имеющейся информации сообщать в дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску. Телефон для связи 8 (3496) 31-80-10.
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