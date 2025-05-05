Житель ХМАО убил односельчанина доской после ссоры в магазине

Житель поселка Локосово Сургутского района убил односельчанина деревянной доской после словесной перепалки в магазине. Об этом сообщили в СК России по ХМАО-Югре.
«Следствием и судом установлено, что 9 апреля 2024 года подсудимый вступил в словесный конфликт с односельчанином в магазине. Вечером подсудимый пришел в квартиру, и в продолжение конфликта нанес мужчине удары деревянным бруском. Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых мужчина скончался», — сообщили в ведомстве.
Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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