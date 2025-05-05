05 мая 2025

Житель ХМАО убил односельчанина доской после ссоры в магазине

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Югорчанин получил семь лет лишения свободы
Югорчанин получил семь лет лишения свободы Фото:

Житель поселка Локосово Сургутского района убил односельчанина деревянной доской после словесной перепалки в магазине. Об этом сообщили в СК России по ХМАО-Югре.

«Следствием и судом установлено, что 9 апреля 2024 года подсудимый вступил в словесный конфликт с односельчанином в магазине. Вечером подсудимый пришел в квартиру, и в продолжение конфликта нанес мужчине удары деревянным бруском. Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых мужчина скончался», — сообщили в ведомстве.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Житель поселка Локосово Сургутского района убил односельчанина деревянной доской после словесной перепалки в магазине. Об этом сообщили в СК России по ХМАО-Югре. «Следствием и судом установлено, что 9 апреля 2024 года подсудимый вступил в словесный конфликт с односельчанином в магазине. Вечером подсудимый пришел в квартиру, и в продолжение конфликта нанес мужчине удары деревянным бруском. Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых мужчина скончался», — сообщили в ведомстве. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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