В Челябинске отменили «Тракторовку» на время домашних игр команды

В Челябинске посмотреть домашние игры ХК «Трактор» на Кировке («Тракторовке») будет невозможно. Фан-зона в эти дни работать не будет, сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.
«Во время домашних игр „Тракторовка“ функционировать не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Болельщиков ждут на трибунах.
Также, как указано в telegram-канале ХК «Трактор», пятая игра серии будут транслироваться по четырем каналам: ОТВ, Матч ТВ, KHL, KHL Prime. Помимо этого, игру можно посмотреть на интернет-ресурсах KHL.RU, Winline и Кинопоиск.
Пятый матч серии против московского «Динамо» начнется в Челябинске 6 мая в 19:00 по местному времени. Счет в серии 3:1 в пользу «черно-белых». Для выхода в финал им необходимо одержать одну победу.
Первым финалистом Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». В пятиматчевом противостоянии железнодорожники одолели уфимский «Салават Юлаев».
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