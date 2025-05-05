05 мая 2025

В Челябинске отменили «Тракторовку» на время домашних игр команды

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщиков ждут на трибунах арены «Трактор»
Болельщиков ждут на трибунах арены «Трактор» Фото:

В Челябинске посмотреть домашние игры ХК «Трактор» на Кировке («Тракторовке») будет невозможно. Фан-зона в эти дни работать не будет, сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

«Во время домашних игр „Тракторовка“ функционировать не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Болельщиков ждут на трибунах.

Также, как указано в telegram-канале ХК «Трактор», пятая игра серии будут транслироваться по четырем каналам: ОТВ, Матч ТВ, KHL, KHL Prime. Помимо этого, игру можно посмотреть на интернет-ресурсах KHL.RU, Winline и Кинопоиск.

Пятый матч серии против московского «Динамо» начнется в Челябинске 6 мая в 19:00 по местному времени. Счет в серии 3:1 в пользу «черно-белых». Для выхода в финал им необходимо одержать одну победу.

Первым финалистом Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». В пятиматчевом противостоянии железнодорожники одолели уфимский «Салават Юлаев».

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В Челябинске посмотреть домашние игры ХК «Трактор» на Кировке («Тракторовке») будет невозможно. Фан-зона в эти дни работать не будет, сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. «Во время домашних игр „Тракторовка“ функционировать не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Болельщиков ждут на трибунах. Также, как указано в telegram-канале ХК «Трактор», пятая игра серии будут транслироваться по четырем каналам: ОТВ, Матч ТВ, KHL, KHL Prime. Помимо этого, игру можно посмотреть на интернет-ресурсах KHL.RU, Winline и Кинопоиск. Пятый матч серии против московского «Динамо» начнется в Челябинске 6 мая в 19:00 по местному времени. Счет в серии 3:1 в пользу «черно-белых». Для выхода в финал им необходимо одержать одну победу. Первым финалистом Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». В пятиматчевом противостоянии железнодорожники одолели уфимский «Салават Юлаев».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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